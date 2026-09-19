Pasos adelante y hacia atrás neutralizan el avance de la gestión Milei

Javier Milei junto a los miembros de su gabinete. Foto: Noticias Argentinas

El año electoral, que trae de suyo complejidades políticas adicionales, completa la última etapa del mandato de Milei, quien pretende ser reelecto. El gobierno es optimista sobre la marcha de la economía para el año que viene, que es lo que define todo. Inflación a la baja, con fundamentos sólidos; un dólar bajo control, lo que miran todos; actividad en fuerte crecimiento, algo más puesto en duda por los analistas.

El triunfo del oficialismo en proyectos clave y el foco en el Presupuesto

El oficialismo logró la aprobación de iniciativas importantes: Inocencia Fiscal II, la transferencia de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires y tres pliegos judiciales. Además, la reforma de la Ley de Biocombustibles, donde surgieron diferencias entre La Libertad Avanza y los bloques aliados por el esquema de participación de las pymes de biodiesel.

Otros proyectos ambiciosos quedan para los próximos días, como la conformación de una comisión sobre la cuestión Malvinas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la resistida reforma política, y el tratamiento del Presupuesto que está juntando más repudios que adhesiones.

Las principales objeciones tienen que ver con el planteo de las prioridades, porque mientras se menguan las partidas en inversión social e infraestructura, se incrementan los gastos en Defensa e inteligencia, por ejemplo.

Nada es sin costos políticos: el 15 de octubre se hará la quinta Marcha Federal convocada por universitarios, mientras que demás gremios de diversos sectores empiezan a activar medidas de fuerza.

Los datos de la economía y la carrera electoral

Los datos de la economía muestran una caída de la actividad en el segundo trimestre y un alza de la desocupación.

No obstante, el gobierno basa su optimismo en los indicadores promedio que proyectan curvas de crecimiento de la actividad, aunque se reflejen realidades dispares por sector, y subas en las exportaciones e inversiones, en un marco de estabilidad dada por el superávit financiero.

En tanto, en el polo político contrario están ocupados con su interna, mientras a Cristina y a su hijo Máximo se les ha fijado un cronograma de visitas a tribunales en las causas "Hotesur" y "Los Sauces", además del caso "Cuadernos" que sigue en curso.

Las encuestas están mostrando un aumento del distanciamiento de ambos polos de parte de los futuros votantes, que podrían ser conquistados eventualmente por un tercer espacio alternativo, que hoy por hoy no está conformado.

Allí aparecen nombres de diversas figuras sin trayectoria electoral, aunque destacadas en otros ámbitos. Pero la novedad del momento es la renovada presencia en medios de un histórico dirigente que en los últimos años había tomado distancia de la política activa. El radical mendocino Ernesto Sanz ha admitido en una entrevista periodística que es necesario recrear un espacio que aglutine a diversas fuerzas y no descartó ser candidato a presidente él mismo.

La película recién empieza a rodarse.