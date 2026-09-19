El gobierno de Javier Milei obtuvo resonantes triunfos legislativos, pero al mismo tiempo se ha formado un revulsivo por un presupuesto que no ha sido parido saludablemente.
Pasos adelante y hacia atrás neutralizan el avance de la gestión Milei
Javier Milei logró avanzar con iniciativas clave en el Congreso, pero el proyecto de Presupuesto generó cortocircuitos internos y reclamos de sectores aliados
Las sonoras quejas de Patricia Bullrich apuntando al Ministerio de Economía demuestran la falta de apertura hacia los propios. Es el estilo de gestión, donde una de las principales espadas, como lo es la jefa del bloque libertario en el Senado, se ha sentido desairada, pese a ser integrante de la mesa política que conduce Karina, la hermana del presidente.
No es un dato menor la reacción de Bullrich, quien fuera rival de Milei en la competencia por la Presidencia. Se está haciendo eco de la disconformidad generalizada por los recortes en discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027. Pero también podría pasar con los ajustes en asignaciones, en educación e inversión social.
El año electoral, que trae de suyo complejidades políticas adicionales, completa la última etapa del mandato de Milei, quien pretende ser reelecto. El gobierno es optimista sobre la marcha de la economía para el año que viene, que es lo que define todo. Inflación a la baja, con fundamentos sólidos; un dólar bajo control, lo que miran todos; actividad en fuerte crecimiento, algo más puesto en duda por los analistas.
El triunfo del oficialismo en proyectos clave y el foco en el Presupuesto
El oficialismo logró la aprobación de iniciativas importantes: Inocencia Fiscal II, la transferencia de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires y tres pliegos judiciales. Además, la reforma de la Ley de Biocombustibles, donde surgieron diferencias entre La Libertad Avanza y los bloques aliados por el esquema de participación de las pymes de biodiesel.
Otros proyectos ambiciosos quedan para los próximos días, como la conformación de una comisión sobre la cuestión Malvinas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la resistida reforma política, y el tratamiento del Presupuesto que está juntando más repudios que adhesiones.
Las principales objeciones tienen que ver con el planteo de las prioridades, porque mientras se menguan las partidas en inversión social e infraestructura, se incrementan los gastos en Defensa e inteligencia, por ejemplo.
Nada es sin costos políticos: el 15 de octubre se hará la quinta Marcha Federal convocada por universitarios, mientras que demás gremios de diversos sectores empiezan a activar medidas de fuerza.
Los datos de la economía y la carrera electoral
Los datos de la economía muestran una caída de la actividad en el segundo trimestre y un alza de la desocupación.
No obstante, el gobierno basa su optimismo en los indicadores promedio que proyectan curvas de crecimiento de la actividad, aunque se reflejen realidades dispares por sector, y subas en las exportaciones e inversiones, en un marco de estabilidad dada por el superávit financiero.
En tanto, en el polo político contrario están ocupados con su interna, mientras a Cristina y a su hijo Máximo se les ha fijado un cronograma de visitas a tribunales en las causas "Hotesur" y "Los Sauces", además del caso "Cuadernos" que sigue en curso.
Las encuestas están mostrando un aumento del distanciamiento de ambos polos de parte de los futuros votantes, que podrían ser conquistados eventualmente por un tercer espacio alternativo, que hoy por hoy no está conformado.
Allí aparecen nombres de diversas figuras sin trayectoria electoral, aunque destacadas en otros ámbitos. Pero la novedad del momento es la renovada presencia en medios de un histórico dirigente que en los últimos años había tomado distancia de la política activa. El radical mendocino Ernesto Sanz ha admitido en una entrevista periodística que es necesario recrear un espacio que aglutine a diversas fuerzas y no descartó ser candidato a presidente él mismo.
La película recién empieza a rodarse.