El respaldo institucional de Gran Bretaña fortalece las operaciones energéticas privadas en una zona marítima cuya soberanía se encuentra bajo litigio constante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El reclamo argentino ante las maniobras con el petróleo

El Estado argentino mantiene su firme rechazo a toda actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales no renovables en la plataforma continental argentina. A través de los canales diplomáticos habituales y acciones legales, la Cancillería argentina ha advertido formalmente a las empresas del sector sobre las sanciones administrativas y penales vigentes para quienes operen sin la debida autorización de la República Argentina.

Argentina ampara su postura en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, la cual insta a ambas partes en conflicto a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras el proceso de negociación para resolver la disputa de soberanía.

Desde la perspectiva nacional, la concesión de licencias para la extracción de petróleo constituye una transgresión directa al derecho internacional y a los fallos de los organismos globales.

Avance de proyectos de petróleo y tensión diplomática

La resolución británica intensifica el diferendo diplomático bilateral por el control de la cuenca austral, un punto geopolítico crucial en materia de seguridad energética y pesquera. La industria hidrocarburífera proyecta concretar las etapas preliminares de bombeo en el mediano plazo, lo que genera objeciones legales por parte del Palacio San Martín.

Compañías internacionales involucradas en el yacimiento Sea Lion continúan con el diseño de las plataformas de producción y el financiamiento de infraestructura operativa, sosteniendo que cuentan con las autorizaciones pertinentes concedidas por la administración británica de las islas.

Ante la prórroga informada, la diplomacia argentina renovará las presentaciones correspondientes ante distintos estamentos multilaterales para repudiar la exploración de petróleo no autorizada en aguas territoriales de la Nación.