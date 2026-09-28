Nación extendió hasta 2049 la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 e incluye el de Mendoza

La extensión del vínculo permitirá que la compañía, perteneciente al grupo Corporación América, continúe al frente de la operación de los aeropuertos incluidos en el sistema nacional de concesiones.

Aeropuertos Argentina 2000: qué inversiones deberá realizar

El acuerdo establece una inversión adicional de U$S 600 millones, que se sumará a los U$S606 millones ejecutados entre 2021 y 2026. Los nuevos fondos deberán destinarse a obras de infraestructura aeroportuaria, con especial atención a las necesidades de capacidad, seguridad y calidad del servicio.

Uno de los proyectos contemplados es la realización de obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, aunque el plan incluye compromisos que deberán ajustarse a las condiciones establecidas en la renegociación.

La empresa tendrá que acreditar, antes del 30 de junio de 2027, que dispone de los fondos, créditos o compromisos financieros necesarios para afrontar las inversiones. Además, deberá alcanzar el nivel de ejecución de obras exigido antes del 31 de diciembre de 2031.

El acuerdo establece que el incumplimiento de esas condiciones impedirá extender la concesión más allá de febrero de 2049.

La concesión de Aeropuertos Argentina 2000 y el nuevo plazo hasta 2056

La renegociación modificó el vencimiento original del contrato, previsto para 2038. Con la nueva disposición, la concesión se extenderá hasta el 13 de febrero de 2049, aunque existe la posibilidad de prolongarla hasta 2056, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de inversión.

El acuerdo contempla una inversión de U$S 600 millones para modernizar la infraestructura y ampliar la capacidad operativa de los aeropuertos.

El entendimiento también contempla una nueva proyección financiera hasta 2056, mecanismos de revisión periódica y modificaciones en las condiciones económicas del contrato. La renegociación se fundamentó, entre otros aspectos, en el desequilibrio económico que provocó la pandemia de coronavirus sobre la actividad aeroportuaria.

Otro de los puntos incluidos es el cierre de los reclamos administrativos y judiciales comprendidos en el acuerdo, tanto por parte del Estado nacional como de la empresa, con las excepciones previstas en el documento.

La concesionaria, vinculada al grupo Corporación América, de Eduardo Eurnekian, administra 35 aeropuertos del país, entre ellos Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Mendoza. Su red concentra alrededor del 90% del tráfico aéreo nacional y recibe unos 43 millones de pasajeros al año.

La decisión fue formalizada mediante la firma del jefe de Gabinete, en el marco de la renegociación contractual impulsada por el ORSNA. El presidente Javier Milei se había excusado previamente de intervenir en los trámites vinculados con la empresa y su grupo controlante, debido a sus antecedentes profesionales con Corporación América.

Fuentes: Boletín Oficial, Infobae, Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO.