Consumo masivo: la caída ya acumula 2,7% en el año pese al fuerte salto de las ventas online

El consumo masivo retrocedió durante agosto en Argentina con una caída intermensual del 0,7% y acumula un desplome del 2,7% en lo que va del año. Sin embargo, el comercio electrónico creció un 36,9% interanual y se convirtió en la vía de comercialización que amortiguó la retracción registrada en los locales tradicionales.
La consultora Scentia reveló que el comercio electrónico fue la notable excepción dentro de las vías de comercialización analizadas en el mercado argentino.
El desempeño en las tiendas físicas expuso diferencias marcadas según la modalidad y el rubro. Los canales tradicionales anotaron bajas persistentes en los volúmenes comercializados, mientras las ventas por internet avanzaron e impulsaron una reconfiguración directa en el presupuesto de las familias.
Farmacias y alimentos sostienen el consumo masivo en locales físicos
Las mediciones del sector expusieron que los comercios de cercanía mantuvieron una tendencia descendente. Los kioscos registraron un retroceso del 1,5% en agosto y acumulan una caída del 2,7% en ocho meses. Por el contrario, las farmacias se transformaron en el único establecimiento presencial con signo positivo, al lograr un leve crecimiento interanual del 1,2%, según citó el diario El Cronista.
El comportamiento general de las ventas minoristas refleja que la canasta básica enfrenta realidades dispares. Los productos de limpieza cayeron un 1,9% mensual y acumulan una contracción del 6,4% en 2026. Por su parte, el sector de higiene personal logró una ligera recuperación del 0,7% en el último mes, aunque arrastra un descenso del 2,2% en el periodo anual.
La demanda constante de alimentos esenciales atenuó mayores pérdidas dentro del rubro comercial. El segmento alimenticio no registró variaciones significativas en el acumulado anual, marcando una neutralidad del 0,0% tras anotar una suba de apenas 0,5% en agosto.
Las estrategias familiares que impulsan el comercio electrónico
El canal del comercio electrónico experimentó un contundente salto del 36,9% interanual en agosto, según el informe difundido por el medio El Cronista. Este avance consolida la expansión de las plataformas digitales frente a las dificultades que atraviesan los supermercados y locales de cercanía.
Las modificaciones en las compras responden a estrategias para optimizar el gasto familiar. El auge de las compras por internet obedece a la búsqueda de promociones exclusivas, financiamiento, descuentos con tarjetas y facilidades de entrega a domicilio.
Esta dinámica modifica el abastecimiento tanto en grandes centros urbanos como en el interior. La aceleración de las operaciones virtuales contrasta con el panorama desfavorable de los supermercados físicos.
Inflación e ingresos condicionan el consumo masivo
Estos resultados se enmarcan en un contexto donde el índice inflacionario marcó un incremento del 1,7% en agosto. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) ubica la inflación acumulada del año en 21,3%, con una medición interanual del 33,5%.
La desaceleración general de precios no alcanzó para dinamizar el ritmo de los locales presenciales. La pérdida del poder adquisitivo condiciona las decisiones financieras de los hogares y repercute en la economía cotidiana.
Las perspectivas sectoriales indican que la reactivación dependerá de la recuperación de los ingresos reales. En tanto, las cadenas readecuan su logística para atender una demanda que migra hacia las ventas digitales.
Fuente: El Cronista
En pocas palabras
- Consumo masivo: retrocedió 0,7% en agosto, acumulando una caída del 2,7% anual.
- Comercio electrónico: creció 36,9% interanual, consolidándose como opción principal para abaratar costos.
- Contexto: inflación del 21,3% anual y pérdida de poder adquisitivo condicionan las decisiones de compra de los hogares.