Consumo masivo: la caída ya acumula 2,7% en el año pese al fuerte salto de las ventas online

Farmacias y alimentos sostienen el consumo masivo en locales físicos

Las mediciones del sector expusieron que los comercios de cercanía mantuvieron una tendencia descendente. Los kioscos registraron un retroceso del 1,5% en agosto y acumulan una caída del 2,7% en ocho meses. Por el contrario, las farmacias se transformaron en el único establecimiento presencial con signo positivo, al lograr un leve crecimiento interanual del 1,2%, según citó el diario El Cronista.

Comercio electrónico: contar con información adecuada y adoptar medidas preventivas se vuelve fundamental en estas jornadas de compra online en plataformas de eCommerce. (Foto archivo)

El comportamiento general de las ventas minoristas refleja que la canasta básica enfrenta realidades dispares. Los productos de limpieza cayeron un 1,9% mensual y acumulan una contracción del 6,4% en 2026. Por su parte, el sector de higiene personal logró una ligera recuperación del 0,7% en el último mes, aunque arrastra un descenso del 2,2% en el periodo anual.

La demanda constante de alimentos esenciales atenuó mayores pérdidas dentro del rubro comercial. El segmento alimenticio no registró variaciones significativas en el acumulado anual, marcando una neutralidad del 0,0% tras anotar una suba de apenas 0,5% en agosto.

Las estrategias familiares que impulsan el comercio electrónico

El canal del comercio electrónico experimentó un contundente salto del 36,9% interanual en agosto, según el informe difundido por el medio El Cronista. Este avance consolida la expansión de las plataformas digitales frente a las dificultades que atraviesan los supermercados y locales de cercanía.

Las modificaciones en las compras responden a estrategias para optimizar el gasto familiar. El auge de las compras por internet obedece a la búsqueda de promociones exclusivas, financiamiento, descuentos con tarjetas y facilidades de entrega a domicilio.

Esta dinámica modifica el abastecimiento tanto en grandes centros urbanos como en el interior. La aceleración de las operaciones virtuales contrasta con el panorama desfavorable de los supermercados físicos.

Inflación e ingresos condicionan el consumo masivo

Estos resultados se enmarcan en un contexto donde el índice inflacionario marcó un incremento del 1,7% en agosto. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) ubica la inflación acumulada del año en 21,3%, con una medición interanual del 33,5%.

La desaceleración general de precios no alcanzó para dinamizar el ritmo de los locales presenciales. La pérdida del poder adquisitivo condiciona las decisiones financieras de los hogares y repercute en la economía cotidiana.

Las perspectivas sectoriales indican que la reactivación dependerá de la recuperación de los ingresos reales. En tanto, las cadenas readecuan su logística para atender una demanda que migra hacia las ventas digitales.

Fuente: El Cronista