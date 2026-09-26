YPF aumentó la nafta en todo el país con una suba general que se suma a los ajustes por zona

YPF aumentó un 1% promedio todos sus combustibles (nafta y gasoil) desde las 0 de este sábado 26 de septiembre en todo el país.
La petrolera explicó que la actualización se produce en el marco del esquema de "buffer de precios" que aplica desde abril para evitar trasladar de manera inmediata a los surtidores la volatilidad del petróleo internacional.
El nuevo escenario está marcado por la continuidad del conflicto en Medio Oriente, que volvió a impulsar el precio del crudo. El viernes, el barril de Brent superaba los U$S104, mientras que el WTI rondaba los U$S93.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, ya había anticipado que la evolución del petróleo podía generar nuevos movimientos en los precios de los combustibles.
Precios diferentes de la nafta según la zona
Además de este aumento generalizado, YPF informó que mantendrá su sistema de micropricing, que permite realizar ajustes de acuerdo con la oferta y demanda, la competencia y las características de cada zona, corredor y franja horaria.
La compañía señaló que seguirá monitoreando estas variables para definir eventuales modificaciones.
El aumento de YPF es, por ahora, inferior al aplicado por otras petroleras. En la nafta Súper, en Mendoza, significa un incremento de más de $20 por litro. Según relevó la agencia Noticias Argentinas, los aumentos de Shell, Axion y Puma durante esta semana fueron de entre 2% y 5%.
En pocas palabras
- YPF aumenta combustibles: La petrolera ajustó los precios un 1% promedio en todo el país.
- Contexto internacional: El conflicto en Medio Oriente impulsa el precio del petróleo Brent y WTI.
- Micropricing se mantiene: YPF continuará ajustando precios por zona, según oferta y demanda.