YPF aumentó la nafta en todo el país con una suba general que se suma a los ajustes por zona

El aumento generalizado de la nafta de YPF fue del 1% en promedio.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, ya había anticipado que la evolución del petróleo podía generar nuevos movimientos en los precios de los combustibles.

Precios diferentes de la nafta según la zona

Además de este aumento generalizado, YPF informó que mantendrá su sistema de micropricing, que permite realizar ajustes de acuerdo con la oferta y demanda, la competencia y las características de cada zona, corredor y franja horaria.

La compañía señaló que seguirá monitoreando estas variables para definir eventuales modificaciones.

El aumento de YPF es, por ahora, inferior al aplicado por otras petroleras. En la nafta Súper, en Mendoza, significa un incremento de más de $20 por litro. Según relevó la agencia Noticias Argentinas, los aumentos de Shell, Axion y Puma durante esta semana fueron de entre 2% y 5%.