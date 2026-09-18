Este viernes, Mendoza será sede de una cumbre energética con formato de paneles de speakers, que pondrá a la energía y la minería como los motores que están reconfigurando la matriz productiva del país, pero sobre todo del cambio estratégico de la provincia. El gobernador Alfredo Cornejo abrirá el encuentro, en el que participarán voces autorizadas como Horacio Marín, CEO de YPF, el presidente de IMPSA, Jorge Salcedo, entre otros referentes de la industria.
Horacio Marín, la minería e IMPSA, protagonistas de una cumbre de energía en Mendoza
El presidente de YPF, Horacio Marín, será una de las figuras centrales del evento en el Hotel Hilton, con Alfredo Cornejo como anfitrión
El evento se realizará en el Hilton, desde las 9, con agenda de renovables, petróleo y gas, sector eléctrico, minería y logística, más espacios de networking. Su particularidad es que tiene un acceso exclusivo. El cierre está previsto a las 17.30.
Marín, otra vez en Mendoza
El presidente y CEO de YPF vuelve a elegir la provincia para hablar del futuro energético del país. No es un dato menor: Marín ya había cruzado explícitamente petróleo y minería, al señalar que la estrategia de la petrolera estatal busca generar se da a partir de los recursos que aporta la actividad minera, y calificó al esquema mendocino como un modelo que otras provincias deberían replicar. Vuelve después de inaugurar hace unos meses el parque solar El Quemado.
En este caso se trata del evento Shale 24, organizado por el periodista Julián Guarino, titular de ese medio de comunicación.
Su nuevo paso por Mendoza reafirma la intención de la provincia de ganar protagonismo en el mapa energético nacional, además de reforzar el eje de la Vaca Muerta mendocina, que sigue sumando antecedentes concretos: la reciente confirmación de recursos no convencionales en Cañadón Amarillo, tras el estudio de sísmica 3D realizado por la UTE Quintana Energy-TSB, con un compromiso de inversión de US$ 44 millones y perforaciones que se adelantan a 2026.
La minería, motor de la próxima década
El segundo gran protagonista será la minería, que la cumbre proyecta como uno de los principales motores de demanda eléctrica de los próximos años. Se debatirá el rol de Mendoza como proveedora de energía para proyectos mineros propios y de provincias vecinas —en especial San Juan—, los avances en proyectos de cobre, el marco del RIGI y Súper RIGI, y la infraestructura necesaria para sostener esa expansión.
Es una agenda que el propio gobernador Alfredo Cornejo viene instalando, al sostener que "Argentina es un país con minerales, pero no un país minero" y reclamar decisiones de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.
IMPSA, el nexo industrial
El tercer protagonista es IMPSA, la empresa mendocina emblema en la provisión de bienes de capital y turbinas para la región y el mundo. La primera empresa privatizada en la era de Javier Milei.
Su recuperación viene siendo señalada por Cornejo como clave para el fortalecimiento de las pymes metalmecánicas locales: el gobernador remarcó que se están recertificando los talleres que rodean a la compañía para que puedan volver a producir, y que la capacidad instalada recuperada abre la puerta a una mayor integración con la industria de Neuquén, tanto en el desarrollo convencional como no convencional de Vaca Muerta. IMPSA aparece así como el punto de encuentro entre la energía, la minería y el entramado industrial provincial.
Salcedo viene de participar de un encuentro organizado por Atlantic Council en la Embajada de Estados Unidos en Argentina, junto al embajador estadounidense Peter Lamelas, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y referentes de los sectores público y privado.
Durante el encuentro, Salcedo presentó a IMPSA como un caso exitoso de inversión estadounidense en la Argentina y destacó las oportunidades que se abren para la compañía a partir de la relación estratégica entre ambos países. Según planteó, la mayor previsibilidad del escenario macroeconómico argentino y el fortalecimiento del vínculo bilateral están generando condiciones para que la empresa avance en su recuperación y amplíe su proyección internacional.
En pocas palabras
- Cumbre energética: Mendoza será sede de un encuentro sobre energía y minería con figuras clave como Horacio Marín y Jorge Salcedo.
- Protagonismo minero: se debatirá el rol de Mendoza como proveedora de energía para proyectos mineros propios y de provincias vecinas.
- Rol de IMPSA: la empresa mendocina IMPSA se presenta como nexo entre energía, minería y el entramado industrial provincial.