Horacio Marín, la minería e IMPSA, protagonistas de una cumbre de energía en Mendoza

Horacio Marín, CEO de YPF vuelve a Mendoza.

En este caso se trata del evento Shale 24, organizado por el periodista Julián Guarino, titular de ese medio de comunicación.

Su nuevo paso por Mendoza reafirma la intención de la provincia de ganar protagonismo en el mapa energético nacional, además de reforzar el eje de la Vaca Muerta mendocina, que sigue sumando antecedentes concretos: la reciente confirmación de recursos no convencionales en Cañadón Amarillo, tras el estudio de sísmica 3D realizado por la UTE Quintana Energy-TSB, con un compromiso de inversión de US$ 44 millones y perforaciones que se adelantan a 2026.

Visita del gobierno de Mendoza al área de Vaca Muerta dentro de la jurisdicción provincial, que es explorada por Quintana Energy.

La minería, motor de la próxima década

El segundo gran protagonista será la minería, que la cumbre proyecta como uno de los principales motores de demanda eléctrica de los próximos años. Se debatirá el rol de Mendoza como proveedora de energía para proyectos mineros propios y de provincias vecinas —en especial San Juan—, los avances en proyectos de cobre, el marco del RIGI y Súper RIGI, y la infraestructura necesaria para sostener esa expansión.

Es una agenda que el propio gobernador Alfredo Cornejo viene instalando, al sostener que "Argentina es un país con minerales, pero no un país minero" y reclamar decisiones de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.

IMPSA, el nexo industrial

El tercer protagonista es IMPSA, la empresa mendocina emblema en la provisión de bienes de capital y turbinas para la región y el mundo. La primera empresa privatizada en la era de Javier Milei.

Su recuperación viene siendo señalada por Cornejo como clave para el fortalecimiento de las pymes metalmecánicas locales: el gobernador remarcó que se están recertificando los talleres que rodean a la compañía para que puedan volver a producir, y que la capacidad instalada recuperada abre la puerta a una mayor integración con la industria de Neuquén, tanto en el desarrollo convencional como no convencional de Vaca Muerta. IMPSA aparece así como el punto de encuentro entre la energía, la minería y el entramado industrial provincial.

Jorge Salcedo, presidente de IMPSA.

Salcedo viene de participar de un encuentro organizado por Atlantic Council en la Embajada de Estados Unidos en Argentina, junto al embajador estadounidense Peter Lamelas, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y referentes de los sectores público y privado.

Durante el encuentro, Salcedo presentó a IMPSA como un caso exitoso de inversión estadounidense en la Argentina y destacó las oportunidades que se abren para la compañía a partir de la relación estratégica entre ambos países. Según planteó, la mayor previsibilidad del escenario macroeconómico argentino y el fortalecimiento del vínculo bilateral están generando condiciones para que la empresa avance en su recuperación y amplíe su proyección internacional.