Las Islas Malvinas, dentro de la plataforma continental argentina. Imagen ilustrativa.

Talud continental, estudios de la COPLA y la plataforma continental de las Malvinas

El verdadero límite geológico aparece recién al este del archipiélago. Allí se ubica el talud continental, donde el fondo del mar desciende de forma abrupta desde las profundidades moderadas de la plataforma hacia sectores que superan los 4.000 metros de profundidad.

Con el objetivo de delimitar científicamente esta prolongación natural del territorio, Argentina creó en 1997 la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). Tras años de estudios de batimetría y sísmica, el país presentó formalmente en 2009 la documentación correspondiente ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde la perspectiva del derecho internacional, el Estado ribereño posee derechos soberanos sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental para explorar y explotar sus recursos naturales. Esto abarca desde yacimientos de petróleo y gas hasta minerales y especies vivas sedentarias asociadas al fondo marino, lo que representa un valor estratégico y económico de enorme magnitud.

La bandera que reavivó el reclamo argentino de soberanía de las Islas Malvinas. Fue el 15 de julio en el Mundial 2026. Foto: redes

No obstante, las normas vigentes establecen una distinción técnica: en las zonas ubicadas más allá de las 200 millas marinas, los derechos sobre el lecho y subsuelo no otorgan soberanía sobre la columna de agua que está por encima.

En el plano diplomático, la pertenencia geológica de las islas a la plataforma constituye un sólido argumento geográfico que respalda la posición argentina, aunque no resuelve automáticamente el conflicto de fondo.

Como la CLPC es un órgano estrictamente técnico y científico, no posee competencias para definir disputas territoriales entre naciones. Por esta razón, el tratamiento de la plataforma no implicó un fallo de la ONU sobre la controversia de soberanía con el Reino Unido, la cual corre por un carril diplomático separado.

Debajo de las aguas del Atlántico Sur, la continuidad del terreno demuestra que el archipiélago descansa sobre la misma estructura continental antes de la gran caída hacia el fondo del océano. Esta condición geográfica fundamenta el reclamo técnico, jurídico y económico del país sobre sus espacios submarinos.