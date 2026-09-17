Envían al Congreso el proyecto que endurece penas por explotar recursos sin autorización en Malvinas

La iniciativa todavía no es ley: deberá ser debatida y aprobada por ambas cámaras del Congreso antes de su eventual entrada en vigencia.

Multas calculadas en barriles de petróleo

El proyecto establece un esquema de sanciones económicas que toma como unidad de referencia el barril de petróleo.

Para las actividades consideradas prohibidas se prevén multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la posibilidad de suspender o cancelar permisos e imponer inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.

El régimen se vuelve más severo cuando se trata de hidrocarburos.

Para la exploración o explotación de recursos no renovables sin autorización se contemplan penas de prisión de 12 a 20 años.

En los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la pena propuesta asciende a entre 15 y 20 años de prisión, mientras que las multas podrían llegar hasta el equivalente a 3 millones de barriles de petróleo.

También alcanzaría a los proveedores

Una de las novedades del proyecto es que las sanciones no quedarían limitadas a las compañías que realizan directamente la explotación.

También podrían quedar alcanzados los proveedores de bienes y servicios esenciales para esas actividades, siempre que conozcan el destino de los servicios o productos que suministran.

Para esas conductas, el proyecto contempla penas de cinco a siete años de prisión.

Las sociedades involucradas también podrían recibir sanciones específicas, entre ellas la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en determinados casos, su disolución o liquidación.

Las empresas sancionadas podrían quedar fuera del mercado argentino

El proyecto establece además consecuencias económicas para las compañías alcanzadas por las sanciones.

Una empresa inhabilitada no podría desarrollar actividades económicas en Argentina durante el período fijado por la sanción. También se contempla la revocación de permisos, la pérdida de determinados beneficios fiscales o previsionales y la rescisión de contratos que se ejecuten total o parcialmente en el país o involucren bienes ubicados en territorio argentino.

Para ordenar la salida de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación podría establecer períodos de cese de entre 30 y 180 días, con posibilidad de prórroga teniendo en cuenta la continuidad de servicios y la situación de trabajadores, acreedores y terceros de buena fe.

Un régimen para quienes abandonen las actividades cuestionadas

El texto incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización.

Los infractores que abandonen las actividades alcanzadas por la norma podrían solicitar su incorporación al régimen, afrontar las multas correspondientes o comprometer inversiones en actividades legales dentro de la Argentina.

Si cumplen con las condiciones establecidas, el proyecto contempla el archivo de las actuaciones administrativas y la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que exista una sentencia firme o reincidencia.