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Fallo en Tierra del Fuego

Malvinas: la Justicia frenó el proyecto Sea Lion y ordenó a dos petroleras no operar al norte de las Islas

La jueza Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar impulsada por un excombatiente de Malvinas. El fallo alcanza a Rockhopper Exploration y Navitas

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El proyecto de Sea Lion al norte de Malvinas.

El proyecto de Sea Lion al norte de Malvinas.

La Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, dictó una medida cautelar que ordena a dos firmas internacionales vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion abstenerse de iniciar o continuar cualquier tipo de obra de exploración y explotación hidrocarburífera al norte de las Islas Malvinas.

La resolución fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto tras hacer lugar a una presentación judicial interpuesta por un excombatiente de la Guerra de Malvinas.

La medida alcanza a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, prohibiéndoles el avance de perforaciones, la colocación de instalaciones submarinas y el inicio de tareas para la extracción comercial en la zona del archipiélago.

El fallo judicial fija una serie de requerimientos informativos dirigidos a las empresas petroleras que operan el proyecto Sea Lion.

El fallo judicial fija una serie de requerimientos informativos dirigidos a las empresas petroleras que operan el proyecto Sea Lion.

En el texto de la resolución, la magistrada precisó que la determinación "reviste naturaleza cautelar" y aclaró que el fallo no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas demandadas ni agota el objeto de la acción judicial principal.

A través de la medida, la Justicia busca congelar la ejecución del proyecto, impidiendo que las firmas celebren nuevos contratos de financiación, reciban desembolsos, efectúen transferencias bancarias o constituyan garantías financieras destinadas a sostener el emprendimiento en el Atlántico Sur.

Las exigencias impuestas a las petroleras trasnacionales

El fallo judicial fija una serie de requerimientos informativos dirigidos a las empresas petroleras. Entre los puntos principales se destacan:

  • Estructura societaria: detalle de las firmas involucradas en el esquema operativo del proyecto Sea Lion.
  • Financiamiento y seguros: precisión de las entidades financieras y fondos de inversión que aportan capital, junto con la nómina de aseguradoras y reaseguradoras contratadas.
  • Informes ambientales: presentación de los estudios de impacto ambiental, evaluaciones de riesgo, modelizaciones de eventuales derrames y planes de contingencia previstos para la zona.
  • Infraestructura: especificación de las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas en apoyo al emprendimiento.

Requerimientos a la Cancillería y a la Subsecretaría de Ambiente

De manera complementaria, la jueza Borruto emplazó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para que informe, en un plazo no mayor a 10 días, si las firmas involucradas cuentan o contaron con algún tipo de permiso, concesión o autorización formal otorgada por la República Argentina para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental.

A su vez, el juzgado solicitó a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental -dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros- que precise si existen registros o procedimientos de evaluación ambiental iniciados formalmente respecto del desarrollo Sea Lion y, en caso negativo, notifique de inmediato a la sede judicial ante cualquier eventual tramitación futura.

En pocas palabras

  • Justicia Federal: ordenó a dos empresas petroleras no operar al norte de las Islas Malvinas.
  • Medida cautelar: fue dictada tras presentación de un excombatiente de la Guerra de Malvinas.
  • Exigencias a empresas: se detallan estructura societaria, financiamiento, informes ambientales e infraestructura.
Resumen generado por Thinkindot AI

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