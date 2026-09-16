La Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, dictó una medida cautelar que ordena a dos firmas internacionales vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion abstenerse de iniciar o continuar cualquier tipo de obra de exploración y explotación hidrocarburífera al norte de las Islas Malvinas.
Malvinas: la Justicia frenó el proyecto Sea Lion y ordenó a dos petroleras no operar al norte de las Islas
La jueza Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar impulsada por un excombatiente de Malvinas. El fallo alcanza a Rockhopper Exploration y Navitas
La resolución fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto tras hacer lugar a una presentación judicial interpuesta por un excombatiente de la Guerra de Malvinas.
La medida alcanza a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, prohibiéndoles el avance de perforaciones, la colocación de instalaciones submarinas y el inicio de tareas para la extracción comercial en la zona del archipiélago.
En el texto de la resolución, la magistrada precisó que la determinación "reviste naturaleza cautelar" y aclaró que el fallo no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas demandadas ni agota el objeto de la acción judicial principal.
A través de la medida, la Justicia busca congelar la ejecución del proyecto, impidiendo que las firmas celebren nuevos contratos de financiación, reciban desembolsos, efectúen transferencias bancarias o constituyan garantías financieras destinadas a sostener el emprendimiento en el Atlántico Sur.
Las exigencias impuestas a las petroleras trasnacionales
El fallo judicial fija una serie de requerimientos informativos dirigidos a las empresas petroleras. Entre los puntos principales se destacan:
- Estructura societaria: detalle de las firmas involucradas en el esquema operativo del proyecto Sea Lion.
- Financiamiento y seguros: precisión de las entidades financieras y fondos de inversión que aportan capital, junto con la nómina de aseguradoras y reaseguradoras contratadas.
- Informes ambientales: presentación de los estudios de impacto ambiental, evaluaciones de riesgo, modelizaciones de eventuales derrames y planes de contingencia previstos para la zona.
- Infraestructura: especificación de las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas en apoyo al emprendimiento.
Requerimientos a la Cancillería y a la Subsecretaría de Ambiente
De manera complementaria, la jueza Borruto emplazó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para que informe, en un plazo no mayor a 10 días, si las firmas involucradas cuentan o contaron con algún tipo de permiso, concesión o autorización formal otorgada por la República Argentina para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental.
A su vez, el juzgado solicitó a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental -dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros- que precise si existen registros o procedimientos de evaluación ambiental iniciados formalmente respecto del desarrollo Sea Lion y, en caso negativo, notifique de inmediato a la sede judicial ante cualquier eventual tramitación futura.
En pocas palabras
- Justicia Federal: ordenó a dos empresas petroleras no operar al norte de las Islas Malvinas.
- Medida cautelar: fue dictada tras presentación de un excombatiente de la Guerra de Malvinas.
- Exigencias a empresas: se detallan estructura societaria, financiamiento, informes ambientales e infraestructura.