Malvinas: la Justicia frenó el proyecto Sea Lion y ordenó a dos petroleras no operar al norte de las Islas

El fallo judicial fija una serie de requerimientos informativos dirigidos a las empresas petroleras que operan el proyecto Sea Lion.

En el texto de la resolución, la magistrada precisó que la determinación "reviste naturaleza cautelar" y aclaró que el fallo no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas demandadas ni agota el objeto de la acción judicial principal.

A través de la medida, la Justicia busca congelar la ejecución del proyecto, impidiendo que las firmas celebren nuevos contratos de financiación, reciban desembolsos, efectúen transferencias bancarias o constituyan garantías financieras destinadas a sostener el emprendimiento en el Atlántico Sur.

Las exigencias impuestas a las petroleras trasnacionales

El fallo judicial fija una serie de requerimientos informativos dirigidos a las empresas petroleras. Entre los puntos principales se destacan:

Estructura societaria: detalle de las firmas involucradas en el esquema operativo del proyecto Sea Lion.

detalle de las firmas involucradas en el esquema operativo del proyecto Sea Lion. Financiamiento y seguros: precisión de las entidades financieras y fondos de inversión que aportan capital, junto con la nómina de aseguradoras y reaseguradoras contratadas.

precisión de las entidades financieras y fondos de inversión que aportan capital, junto con la nómina de aseguradoras y reaseguradoras contratadas. Informes ambientales: presentación de los estudios de impacto ambiental, evaluaciones de riesgo, modelizaciones de eventuales derrames y planes de contingencia previstos para la zona.

presentación de los estudios de impacto ambiental, evaluaciones de riesgo, modelizaciones de eventuales derrames y planes de contingencia previstos para la zona. Infraestructura: especificación de las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas en apoyo al emprendimiento.

Requerimientos a la Cancillería y a la Subsecretaría de Ambiente

De manera complementaria, la jueza Borruto emplazó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para que informe, en un plazo no mayor a 10 días, si las firmas involucradas cuentan o contaron con algún tipo de permiso, concesión o autorización formal otorgada por la República Argentina para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental.

A su vez, el juzgado solicitó a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental -dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros- que precise si existen registros o procedimientos de evaluación ambiental iniciados formalmente respecto del desarrollo Sea Lion y, en caso negativo, notifique de inmediato a la sede judicial ante cualquier eventual tramitación futura.