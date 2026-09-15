El Gobierno británico publicó este martes una nueva guía dirigida a empresas y particulares que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas, suministran bienes o servicios al archipiélago o participan de manera directa o indirecta de su economía.
Tensión en Malvinas: la guía del Reino Unido para defender a las empresas que hacen negocios en las islas
El Reino Unido difundió una guía para empresas vinculadas con las Malvinas y rechazó que la legislación argentina pueda aplicarse sobre sus actividades
El documento, titulado “Doing business with the Falkland Islands”, fue difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido y constituye una declaración oficial de Londres frente a las medidas impulsadas por la Argentina contra compañías vinculadas con actividades económicas y explotación de recursos en las islas.
Malvinas: qué dice Gran Bretaña sobre las empresas y los recursos naturales
La guía sostiene que el Reino Unido respalda toda actividad económica que considera legítima en el archipiélago y defiende el derecho de los habitantes de las islas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para beneficio económico propio.
Según el documento, las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental son reguladas por la legislación de las propias islas y cuentan con el respaldo del Gobierno británico.
En materia de soberanía, Londres vuelve a definir a las Malvinas como un “Territorio Británico de Ultramar” y afirma que no discutirá esa cuestión “a menos que los isleños así lo deseen”.
El rechazo a la jurisdicción argentina
Uno de los principales puntos de la guía está dedicado a las medidas argentinas. El Gobierno británico sostiene que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Malvinas ni a aplicar su legislación interna dentro del archipiélago.
Londres extiende esa posición a las empresas y personas que desarrollan negocios vinculados con las islas y afirma que las medidas argentinas tampoco deberían alcanzar a quienes participan de esas actividades.
Además, sostiene que las medidas adoptadas anteriormente por Argentina no impidieron, según su posición, que la economía de las islas continuara creciendo.
Qué hará Reino Unido si una empresa recibe sanciones en Malvinas
La guía recomienda a las compañías o particulares que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas que busquen asesoramiento jurídico independiente.
El documento aclara que se trata de una declaración de la posición del Gobierno británico y que no constituye asesoramiento legal.
A su vez, Londres afirma que está dispuesto a expresar su postura ante el Gobierno argentino, organismos internacionales y empresas que soliciten garantías.
Incluso contempla situaciones en las que una compañía, una subsidiaria o un proveedor sea presionado en un tercer país por sus negocios vinculados con las Malvinas. En esos casos, el Reino Unido asegura que está preparado para intervenir y comunicar directamente su posición a las empresas afectadas.
La publicación se conoce en medio de las diferencias entre Buenos Aires y Londres por las actividades económicas y la explotación de recursos naturales en el archipiélago, y profundiza el contrapunto entre ambas posiciones sobre la aplicación de la legislación argentina y el desarrollo comercial en las Malvinas.
En pocas palabras
- Reino Unido: publicó una guía para empresas que operan en las Malvinas y rechaza la jurisdicción argentina.
- Soberanía y Recursos: Londres reafirma el derecho de los isleños a regular su economía y explotar sus recursos naturales.
- Respuesta a Sanciones: el gobierno británico se ofrece a intervenir si empresas vinculadas a las islas reciben presiones de Argentina.