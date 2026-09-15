Tensión en Malvinas: la guía del Reino Unido para defender a las empresas que hacen negocios en las islas

Según el documento, las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental son reguladas por la legislación de las propias islas y cuentan con el respaldo del Gobierno británico.

En materia de soberanía, Londres vuelve a definir a las Malvinas como un “Territorio Británico de Ultramar” y afirma que no discutirá esa cuestión “a menos que los isleños así lo deseen”.

El Reino Unido juega fuerte en la explotación de recursos de las Islas Malvinas. Imagen ilustrativa.

El rechazo a la jurisdicción argentina

Uno de los principales puntos de la guía está dedicado a las medidas argentinas. El Gobierno británico sostiene que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Malvinas ni a aplicar su legislación interna dentro del archipiélago.

Londres extiende esa posición a las empresas y personas que desarrollan negocios vinculados con las islas y afirma que las medidas argentinas tampoco deberían alcanzar a quienes participan de esas actividades.

Además, sostiene que las medidas adoptadas anteriormente por Argentina no impidieron, según su posición, que la economía de las islas continuara creciendo.

Qué hará Reino Unido si una empresa recibe sanciones en Malvinas

La guía recomienda a las compañías o particulares que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas que busquen asesoramiento jurídico independiente.

El documento aclara que se trata de una declaración de la posición del Gobierno británico y que no constituye asesoramiento legal.

La bandera de un hincha de la Selección Argentina que quedará para la historia. Foto: redes.

A su vez, Londres afirma que está dispuesto a expresar su postura ante el Gobierno argentino, organismos internacionales y empresas que soliciten garantías.

Incluso contempla situaciones en las que una compañía, una subsidiaria o un proveedor sea presionado en un tercer país por sus negocios vinculados con las Malvinas. En esos casos, el Reino Unido asegura que está preparado para intervenir y comunicar directamente su posición a las empresas afectadas.

La publicación se conoce en medio de las diferencias entre Buenos Aires y Londres por las actividades económicas y la explotación de recursos naturales en el archipiélago, y profundiza el contrapunto entre ambas posiciones sobre la aplicación de la legislación argentina y el desarrollo comercial en las Malvinas.