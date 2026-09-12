El inesperado elogio de Donald Trump a Reino Unido por la guerra de Malvinas

Las tensiones recientes motivaron una consulta sobre su conversación con el primer ministro británico Andy Burnham. "Bueno, las islas Malvinas son muy interesantes porque aquí vamos de nuevo", respondió el expresidente estadounidense.

El líder norteamericano cuestionó abiertamente la capacidad de Londres para movilizar tropas a tanta distancia de Europa. "No sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos. Está muy lejos. Se trata de semanas en barco. No lo sé", argumentó.

Para cerrar su idea, remarcó la gravedad del panorama actual: "Pero ahora mismo, hay dos países que no están contentos respecto a las Malvinas".

Reproches diplomáticos

Las declaraciones recientes profundizan comentarios anteriores donde Donald Trump adelantó que rechazaría apoyar a Gran Bretaña ante una incursión militar argentina. El motivo principal radica en la falta de respaldo británico frente al conflicto con Irán. "Así que su país no está bien. No olviden que obtienen un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz", advirtió el mandatario. Acto seguido, fue contundente con el accionar europeo: "Su país no estuvo allí para ayudarme".

Durante una entrevista televisiva, el presidente recordó la contienda armada de 1982. "Estuve allí cuando tuvieron la primera guerra; eso fue hace mucho tiempo", rememoró. Luego, elogió la reacción militar de aquel entonces, aunque insistió en la lejanía geográfica: "Se comportaron muy bien, las recuperaron muy pronto. Pero está muy lejos".

"Se comportaron muy bien, las recuperaron muy pronto", expresó Donald Trump, en referencia a la guerra de Malvinas.

El primer ministro británico Andy Burnham contestó desde la Cámara de los Comunes que defenderán de forma implacable el derecho de los habitantes locales a mantener la ciudadanía británica.

Simultáneamente, el presidente Javier Milei ratificó el reclamo territorial en un mensaje por cadena nacional. El gobierno sudamericano promovió sanciones contra compañías petroleras dedicadas a explorar la región marítima en conflicto, iniciando acciones legales contra la empresa Navitas Petroleum.

El saldo del enfrentamiento armado de 1982 dejó 255 soldados británicos, 655 militares argentinos y tres civiles fallecidos. Si bien la administración de Washington mantuvo neutralidad formal sobre la soberanía, en aquella oportunidad prestó apoyo táctico a las fuerzas europeas.