La prensa británica reaccionó a la Cadena Nacional de Milei por la soberanía de las Malvinas

La lectura de Sky News

El corresponsal Mark Stone fue el primero en publicar un análisis, bajo un título que subrayaba el peso del contexto internacional por encima del contenido del anuncio en sí: la combinación entre la política petrolera y la postura de Trump, sugirió, le da a esta declaración de un presidente argentino una resonancia distinta a la habitual.

Según su interpretación, el reclamo de Milei fue enfático en la forma pero no incorporó argumentos nuevos frente a la postura histórica de Argentina sobre las islas. El periodista fue más allá y cuestionó directamente la base histórica del reclamo, al sostener —desde la posición británica— que Argentina nunca ejerció soberanía efectiva sobre el archipiélago y que la presencia británica en la zona es anterior a la propia formación del Estado argentino.

El análisis de Stone, sin embargo, no se limitó a la disputa histórica: dedicó buena parte de su nota a explicar por qué el momento actual —con Washington enviando señales ambiguas y con proyectos de explotación petrolera offshore en juego, como el denominado Sea Lion, operado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum— podría alterar el tablero diplomático de una manera que los reclamos argentinos anteriores no habían logrado.

El trasfondo del anuncio

La Cadena Nacional llegó luego de semanas de tensión creciente en torno a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y de episodios puntuales, como el amarre de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, hecho que el Gobierno argentino consideró una violación a las restricciones vigentes en el marco del conflicto de soberanía.

Desde la Casa Rosada remarcaron que se trata del paso "más importante" dado hasta ahora en la causa Malvinas durante la actual gestión, en momentos en que la Argentina continúa además su reclamo formal ante Naciones Unidas por la ocupación británica del archipiélago.

En desarrollo.-