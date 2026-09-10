El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar un cheque de U$S 5.000 a cada adulto del país si el Partido Republicano logra la victoria en las elecciones de medio mandato de noviembre. La sorpresiva propuesta fue anunciada durante un concurrido acto electoral celebrado en la ciudad de Dallas.
Donald Trump prometió darle un bono de U$S 5.000 a cada adulto si gana las elecciones legislativas
El presidente de Estados Unidos lanzó una sorpresiva propuesta económica durante un acto de campaña en Texas para intentar retener el control del Congreso
Una insólita medida para movilizar al electorado
Durante un discurso en el marco de la convención denominada "Trump-a-palooza", el líder conservador buscó motivar a sus seguidores de cara a los comicios de medio término. Para incentivar la participación ciudadana, la propuesta central de Donald Trump consistió en la entrega directa de dinero estatal a la población en caso de mantener la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.
"Quiero que finjáis que estoy en la papeleta", manifestó el mandatario ante miles de militantes en el estadio de los Dallas Mavericks. En ese marco, el presidente remarcó que la única condición impuesta para cobrar el incentivo financiero es que los beneficiarios gasten la suma dentro del territorio nacional.
Dudas sobre el costo y la viabilidad fiscal de la propuesta de Donald Trump
El anuncio de la asistencia financiera generó inmediatas dudas entre analistas económicos e integrantes de la oposición respecto a su viabilidad legal y presupuestaria. El costo total de una medida de estas características superaría el billón de U$S 1 millón de millones, en un contexto donde la deuda pública norteamericana se sitúa en máximos históricos tras cruzar recientemente los U$S 40 billones.
A pesar de las incertidumbres financieras, el entorno de Donald Trump defiende la iniciativa como un mecanismo para dinamizar el consumo interno. Por su parte, referentes del Partido Demócrata cuestionaron la factibilidad del bono económico y señalaron que se trata de un recurso electoralista ante encuestas desfavorables en distritos clave.
El escenario de cara a las elecciones legislativas
El panorama político para el oficialismo republicano se presenta desafiante, ya que busca evitar la tradicional pérdida de bancas que suelen sufrir los gobiernos en funciones. Durante la jornada, diversos candidatos prefirieron no compartir escenario con el mandatario para enfocar sus campañas en temas locales de sus respectivos distritos.
Con esta movida mediática, la estrategia de la Casa Blanca apunta a nacionalizar los comicios y movilizar a la base de votantes para conservar la gobernabilidad legislativa. En las próximas semanas, la propuesta del cheque presupuestario impulsada por Donald Trump continuará en el centro del debate político interno mientras se acerca la fecha del escrutinio nacional.
En pocas palabras
- Bono de $5000: Donald Trump prometió un cheque a cada adulto si los republicanos ganan las legislativas.
- Medida electoralista: la propuesta busca movilizar al electorado ante encuestas desfavorables.
- Dudas fiscales: analistas cuestionan la viabilidad y el costo de la medida, superior al billón de dólares.