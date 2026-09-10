Donald Trump prometió darle un bono de U$S 5.000 a cada adulto si gana las elecciones legislativas

Dudas sobre el costo y la viabilidad fiscal de la propuesta de Donald Trump

El anuncio de la asistencia financiera generó inmediatas dudas entre analistas económicos e integrantes de la oposición respecto a su viabilidad legal y presupuestaria. El costo total de una medida de estas características superaría el billón de U$S 1 millón de millones, en un contexto donde la deuda pública norteamericana se sitúa en máximos históricos tras cruzar recientemente los U$S 40 billones.

Donald Trump en campaña a pocos días de las legislativas en Estados Unidos.

A pesar de las incertidumbres financieras, el entorno de Donald Trump defiende la iniciativa como un mecanismo para dinamizar el consumo interno. Por su parte, referentes del Partido Demócrata cuestionaron la factibilidad del bono económico y señalaron que se trata de un recurso electoralista ante encuestas desfavorables en distritos clave.

El escenario de cara a las elecciones legislativas

El panorama político para el oficialismo republicano se presenta desafiante, ya que busca evitar la tradicional pérdida de bancas que suelen sufrir los gobiernos en funciones. Durante la jornada, diversos candidatos prefirieron no compartir escenario con el mandatario para enfocar sus campañas en temas locales de sus respectivos distritos.

Con esta movida mediática, la estrategia de la Casa Blanca apunta a nacionalizar los comicios y movilizar a la base de votantes para conservar la gobernabilidad legislativa. En las próximas semanas, la propuesta del cheque presupuestario impulsada por Donald Trump continuará en el centro del debate político interno mientras se acerca la fecha del escrutinio nacional.