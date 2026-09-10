Fotógrafo chileno ganó un premio por captar a albatros sumergiéndose en el mar

El fotógrafo Nicolás Muñoz García realizaba una expedición científica para observar ballenas cuando un grupo de albatros rodeó su embarcación. Aprovechó la transparencia del agua para sumergir una cámara GoPro adaptada con un bastón, y ganó uno de los premios más prestigiosos del momento.
Una de las aves se acercó para observar el objeto brillante bajo la superficie. El resultado fue una grabación que le otorgó un importante premio internacional.
Un premio prestigioso
El material audiovisual capturó una acción sorprendente para la ciencia. Las imágenes muestran cómo estos ejemplares logran sumergirse más de 9 metros de profundidad. Para lograr tal recorrido, las aves se impulsan con sus patas palmeadas. La escena ocurrió en la Reserva Marina Isla Chañaral, ubicada en la región de Atacama, Chile.
La jueza del certamen Audubon 2026, Niky Carrera Levy, destacó el trabajo del realizador sudamericano. “Este video transforma un instante de alimentación en una experiencia inmersiva y poderosa”, aseguró la especialista. Gracias a dicha captura, Muñoz García obtuvo el galardón al mejor formato dinámico para su región.
Certamen mundial de fotografía
La National Audubon Society anunció recientemente a los ganadores de su concurso anual de fotografía. En su decimoséptima edición, la competencia busca destacar la belleza visual de los pájaros silvestres.
Los organizadores entregaron nueve distinciones para residentes sudamericanos, junto con ocho reconocimientos para participantes de Norteamérica. El ganador del máximo galardón general recibió 5.000 dólares, sumado a un viaje hacia la Antártida.
Distintos exponentes de la conservación resultaron distinguidos durante el evento. Francisco Castro Escobar consiguió el reconocimiento principal por su trabajo visual.
Otros profesionales también destacaron en diversas categorías vinculadas con especies sin fronteras o flora local. Las mejores cien capturas tendrán su anuncio oficial hacia finales de septiembre de 2026.
En pocas palabras
- Premio internacional: fotógrafo chileno Nicolás Muñoz García ganó un galardón por un video de albatros en Chile.
- Descubrimiento científico: el video muestra cómo los albatros se sumergen más de 9 metros para alimentarse.
- Certamen Audubon 2026: el trabajo fue destacado por su formato dinámico en la competencia de fotografía de National Audubon Society.