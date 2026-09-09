José Flores, de 119 años, busca ser reconocido como la persona más longeva del mundo

Hellen Flores se encarga del cuidado diario de su abuelo. Ella asegura que el anciano pasa sus días relajado, relata anécdotas e incluso cuenta chistes de manera ocasional. Para la cuidadora, el afecto hogareño resulta vital para el bienestar continuo. "Sin amor, sin cariño, sin cuidado, él no estaría todavía ahí", destacó sobre el estado actual del hombre.

El pedido de reconocimiento

Jorge Vindas fundó la Asociación Península de Nicoya Zona Azul para estudiar a la población del lugar. Para el especialista existen elementos cruciales para entender casos excepcionales como el de Flores, cuya cédula marca su nacimiento el 11 de julio de 1907.

"La red familiar y social es el número uno, la espiritualidad y la fe fuerte de esas personas", explicó Vindas. Añadió además que consumen alimentos muy sanos manteniendo una rutina libre de estrés.

La asociación recopiló registros históricos para avanzar con el proceso de verificación. Cuentan con partidas de nacimiento, actas de bautismo y documentos de su etapa como padre de familia.

Toda la información documental debe ser analizada por entidades como Guinness World Records para emitir un fallo oficial. "Toda esa documentación, una vez sea revisada, esperamos que sea avalada y podamos tener buenas noticias pronto", agregó el investigador.

Actualmente el récord oficial a nivel global pertenece a Ethel Caterham. La mujer nacida en Inglaterra el 21 de agosto de 1909 cumplió 117 años recientemente. Caterham heredó la marca mundial durante abril de 2025 tras el fallecimiento de la monja brasileña Inah Canabarro Lucas.