Robo bien planificado: sustrajeron pinturas de un maestro francés valuadas en millones

El botín del robo

Las piezas sustraídas pertenecen originalmente al Musée d’Orsay de París. Una de ellas es la pintura conocida como Retrato de Madame Colonna Romano, valuada en más de 2,3 millones de dólares. La segunda obra desaparecida es Joven en el pozo, cuyo precio ronda los 230.000 dólares.

El recinto asaltado funciona en la finca donde Renoir pasó su última década de vida. El artista compró la propiedad para aliviar su artritis reumatoide con un clima más cálido. En 1960, su hijo Claude vendió la residencia al pueblo para convertirla en un museo de acceso público.

En alerta

Masson consideró que el gobierno nacional debe ayudar a los espacios culturales locales tras recientes delitos similares en Europa. "El incidente sirve para advertir sobre la protección de nuestras instituciones frente a una nueva forma de crimen organizado", sentenció el funcionario.

Finalmente, el dirigente repudió los daños causados en la propiedad histórica. "Atacar las instalaciones es atacar una parte de la historia del pueblo", remarcó el intendente sobre el cierre de sus declaraciones.