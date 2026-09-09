Robo bien planificado: sustrajeron pinturas de un maestro francés valuadas en millones

Durante la madrugada de hoy, un grupo de criminales ingresó a la antigua casa de Pierre-Auguste Renoir. El asalto ocurrió en Cagnes-sur-Mer, una ciudad ubicada en la zona costera de Francia. Los asaltantes utilizaron herramientas pesadas para cometer el robo durante las horas previas al amanecer.
El alcalde de la localidad, Bryan Masson, explicó el método de los atacantes. "Estaban equipados con un cuchillo eléctrico o una sierra de metal para cortar los pernos de los marcos de las obras", detalló el funcionario a la prensa. Además, aclaró que las alarmas forzaron a los ladrones a huir de prisa con apenas cuatro cuadros.
"La alarma sonó a las 5:48 de la mañana. Solo cinco minutos después, nuestra policía municipal ya estaba en el lugar", aseguró el alcalde. Gracias a esa velocidad de respuesta, los delincuentes dejaron caer dos cuadros en los jardines mientras escapaban.
El botín del robo
Las piezas sustraídas pertenecen originalmente al Musée d’Orsay de París. Una de ellas es la pintura conocida como Retrato de Madame Colonna Romano, valuada en más de 2,3 millones de dólares. La segunda obra desaparecida es Joven en el pozo, cuyo precio ronda los 230.000 dólares.
El recinto asaltado funciona en la finca donde Renoir pasó su última década de vida. El artista compró la propiedad para aliviar su artritis reumatoide con un clima más cálido. En 1960, su hijo Claude vendió la residencia al pueblo para convertirla en un museo de acceso público.
En alerta
Masson consideró que el gobierno nacional debe ayudar a los espacios culturales locales tras recientes delitos similares en Europa. "El incidente sirve para advertir sobre la protección de nuestras instituciones frente a una nueva forma de crimen organizado", sentenció el funcionario.
Finalmente, el dirigente repudió los daños causados en la propiedad histórica. "Atacar las instalaciones es atacar una parte de la historia del pueblo", remarcó el intendente sobre el cierre de sus declaraciones.
En pocas palabras
- Robo de arte: sustrajeron obras de Pierre-Auguste Renoir de un museo en Cagnes-sur-Mer, Francia.
- Detalles del asalto: los ladrones usaron herramientas para cortar marcos; huyeron dejando dos cuadros.
- Obras afectadas: se recuperaron dos de cuatro pinturas robadas, valuadas en millones de dólares.