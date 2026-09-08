Cornejo confirmó la detención de un chico de 14 años: "Será sometido a la nueva ley de imputabilidad"

La nueva ley bajó la edad de imputabilidad de menores. Alfredo Cornejo ratificó la aplicación de la reforma.

El robo con menores en una parada de colectivos

El hecho al que se refirió Cornejo ocurrió en la tarde del lunes, cuando un joven de 18 años se encontraba en una parada de colectivos ubicada en la zona de calles Lencinas y Padre Contreras, en Ciudad. Según denunció, fue interceptado por dos adolescentes que lo amenazaron verbalmente y le sustrajeron sus auriculares.

Luego del robo, los menores escaparon en dirección al sur. La víctima alertó a la Policía y aportó las características de los sospechosos, por lo que los efectivos iniciaron un patrullaje por la zona para intentar localizarlos.

Minutos después, los policías lograron encontrar a los sospechosos en las inmediaciones de Padre Contreras y avenida Libertador. Se trataba de un chico de 14 años y otro de 13, quienes fueron trasladados al Polo Judicial junto con sus progenitores, por disposición del fiscal interviniente.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, ya había anticipado otros dos hechos con menores: uno en San Rafael y otro en Maipú.

Mendoza, al límite de la capacidad carcelaria

“El problema de infraestructura carcelaria lo tienen todas las provincias porque no se ha invertido en cárceles. Humildemente -dice-, Mendoza sí ha invertido mucho en cárceles”, expresó Cornejo.

Aunque reconoció que “siempre vamos a estar al límite de la cantidad de plazas disponible”.

En 10 años, dijo el gobernador, “hemos más que duplicado la cantidad de detenidos y hemos creado 2.000 plazas en la Penitenciaría provincial, y se terminó la Penitenciaría federal. No obstante eso, la aplicación de leyes más duras hace que los detenidos sean más”.

Para graficar la situación de Mendoza, que consideró mejor que la de otras provincias, Cornejo puntualizó que en otras jurisdicciones “hay mucha gente detenida, no menores, pero sí mayores, en comisarías por la falta de plazas”. Y eso, en Mendoza, no ocurre: “Las personas detenidas en comisarías están en tránsito hacia la resolución de la detención o no, es decir, pocas horas o días, según dicte el Código Procesal Penal”.