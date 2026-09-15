Las 5 claves para entender el "efecto Malvinas" y cómo se agrieta el Reino Unido del que 3 países podrían irse

La bandera del Reino Unido de Gran Bretaña. Foto: archivo

La alianza agrupa al Partido Nacional de Escocia (SNP), al Sinn Féin en Irlanda del Norte (que busca la salida del bloque británico para lograr la reunificación de la isla) y al Plaid Cymru en Gales, fuerza que por primera vez encabeza la agenda local exigiendo soberanía.

El detonante de esta crisis estructural fue el Brexit en 2020. Aunque en el referéndum de 2016 Escocia e Irlanda del Norte votaron mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea, se vieron arrastradas a abandonarla por el peso demográfico de los votantes de Inglaterra. Hoy, las tres naciones rebeldes buscan la soberanía con la meta explícita de reincorporarse al bloque europeo.

A este escenario se sumó la política exterior de Donald Trump. El mandatario estadounidense no solo puso en duda el histórico respaldo de Washington a la posición británica sobre las Malvinas al criticar el escaso gasto militar de Londres, sino que en una visita a Dublín declaró públicamente que le gustaría ver una Irlanda unificada, inyectando un fuerte impulso anímico a los republicanos.

Donald Trump, jugador clave en la política internacional. Foto: archivo.

Frente a esta presión, el gobierno británico, encabezado por el primer ministro laborista Andy Burnham, mantiene una postura inflexible: rechaza cualquier tipo de consulta argumentando que "el Reino Unido funciona mejor unido". Londres se ampara en un fallo del Tribunal Supremo de 2022 que prohíbe a los parlamentos regionales convocar a consultas unilaterales sin el aval del Parlamento central.

"Efecto espejo" de las Islas Malvinas y la cumbre que acorrala a Westminster

Sin embargo, los separatistas contraatacan con el denominado "efecto espejo" o "búmeran retórico" de la Causa Malvinas:

El dilema escocés : pese a que en el referéndum de 2014 el 55,3% optó por quedarse, el SNP señala que las condiciones cambiaron tras el Brexit. Al ver cómo Londres alega internacionalmente que "será implacable" defendiendo la autodeterminación y el voto de los isleños en Malvinas , la dirigencia escocesa exige ese exacto respeto para su población.

: pese a que en el referéndum de 2014 el 55,3% optó por quedarse, el SNP señala que las condiciones cambiaron tras el Brexit. Al ver cómo Londres alega internacionalmente que "será implacable" defendiendo la autodeterminación y el voto de los isleños en , la dirigencia escocesa exige ese exacto respeto para su población. La autonomía galesa : Plaid Cymru utiliza la defensa de los derechos democráticos que Westminster abandera en el Atlántico Sur para reclamar la devolución inmediata de competencias clave en Justicia y Seguridad que hoy retiene la capital británica.

: Plaid Cymru utiliza la defensa de los derechos democráticos que Westminster abandera en el para reclamar la devolución inmediata de competencias clave en Justicia y Seguridad que hoy retiene la capital británica. La reunificación norirlandesa: El Sinn Féin acusa al Ejecutivo británico de ejercer un doble estándar. Exigen que se apliquen los mecanismos del Acuerdo de Viernes Santo (1998) para convocar a la unificación y remarcan que la autodeterminación no puede ser una herramienta geopolítica conveniente afuera y congelada adentro.

La histórica bandera que provocó que, en menos de 2 meses, se sacudiera el mapa geopolítico. Foto: redes.

Para comprender la magnitud de la crisis, cabe recordar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se consolidó tras un largo proceso histórico. Gales se integró al sistema jurídico inglés en el siglo XVI; Escocia firmó las Actas de Unión en 1707; e Irlanda del Norte permaneció bajo dominio británico en 1921 tras la partición de la isla.

Hoy, mientras el gobierno central intenta proyectar firmeza imperial al exterior, la alianza interna de sus naciones periféricas aprovecha sus propios argumentos para erosionar las bases de la corona desde adentro.