Desafío al Reino Unido: Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclamaron por su autodeterminación

El texto firmado en la capital galesa sostiene que las tres naciones poseen derecho inalienable a la autodeterminación y exige que Westminster no bloquee eventuales modificaciones constitucionales. Además, solicitaron al primer ministro británico que se prepare para planificar y facilitar las transiciones institucionales en el Reino Unido.

El desafío al gobierno nacional tras las elecciones

La declaración representa un directo desafío político para la administración central laborista en Londres. Los referentes sostienen que las instituciones británicas no reflejan la voluntad actual de sus ciudadanos. Swinney remarcó que la independencia constituye la preferencia mayoritaria en suelo escocés, aunque sondeos citados por The Guardian reflejan una contienda mucho más ajustada.

Semanas atrás, la conducción escocesa envió una carta a las autoridades británicas para solicitar que el principio de autodeterminación se traduzca en un mecanismo legal permanente que permita convocar a un referéndum cuando exista consenso.

La presión sobre la corona aumentó tras los comicios de mayo, los cuales fortalecieron de manera inédita a las fuerzas separatistas. Por primera vez en la historia, los tres gobiernos descentralizados están conducidos por partidos que promueven la ruptura o la reestructuración del mapa político insular.

Las encuestas sobre la autodeterminación y la respuesta británica

El caso escocés es el más avanzado institucionalmente: en 2014 el 55% rechazó la separación frente al 45% que la apoyó, pero el oficialismo insiste en renovar el mandato popular en Escocia. En Gales, el Plaid Cymru logró una posición histórica que otorgó al movimiento independentista un peso inédito. Por su parte, en Irlanda del Norte la discusión apunta a abandonar la unión para avanzar hacia una Irlanda unificada, figura contemplada en el histórico Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

De acuerdo con las últimas encuestas, el respaldo a la separación y la autodeterminación alcanza un 47% en suelo escocés, un 36% en territorio norirlandés y un 32% en la zona galesa.

La respuesta desde el gobierno británico no tardó en llegar: la sede del Ejecutivo rechazó rotundamente cualquier hipótesis de desintegración territorial. Portavoces oficiales indicaron que la prioridad nacional se enfoca en resolver emergencias económicas y sociales, descartando autorizar nuevos referendos en el Reino Unido.