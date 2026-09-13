Escocia, Gales e Irlanda del Norte avanzan en un plan para independizarse del Reino Unido

El pacto coordina tres movimientos nacionalistas que defienden distintos matices de ruptura con Londres. En Gales, Iorwerth busca mayor autonomía territorial en seguridad y justicia.

El dirigente galés sostuvo que su territorio debe ser reconocido como una nación y planteó la independencia como el destino final de un proceso constitucional que debe ser definido por los propios habitantes de Irlanda del Norte, Gales y Escocia.

Independencia del Reino Unido: la rotunda negativa de Londres

El principal escollo para realizar las consultas populares radica en la postura del gobierno británico. El primer ministro Andy Burnham sostuvo esta semana que un nuevo proceso separatista en Escocia sigue descartado sin un respaldo mayoritario.

Swinney considera que el esquema actual en Gran Bretaña resulta insostenible y destacó que por primera vez los tres territorios tienen gobiernos nacionalistas.

Escocia votó en 2014 su permanencia en la unión británica, donde el 55% rechazó la separación. El debate resurgió con fuerza tras el Brexit y los cambios políticos.

El gobierno escocés difundió en agosto un proyecto de ley para organizar otro comicio con la pregunta histórica sobre la soberanía.

Independencia del Reino Unido: la situación de Irlanda del Norte

La realidad del territorio norirlandés posee características propias, con un fuerte movimiento que busca la integración con la República de Irlanda.

La vía institucional se respalda en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que contempla una votación si existen indicios de apoyo social a la reunificación.

El debate cobró impulso luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldara en Dublín la unidad irlandesa, generando duras críticas de los sectores unionistas.

La cumbre de Cardiff busca consolidar una posición común para presionar al gobierno central en Londres, abriendo una nueva etapa política en las tres naciones.