El petróleo roza los U$S108 por la escalada bélica en Medio Oriente y cae la bolsa

El estrecho de Ormuz cada vez más bloqueado.

La nueva suba el petróleo

El barril de crudo Brent, valor de referencia para el mercado internacional y la industria local, avanzó un 3,4 % hasta situarse en torno a los U$S108,25, mientras el West Texas Intermediate (WTI) subió a U$S103,11. La escalada responde al conflicto geopolítico en el Golfo Pérsico, donde se mantiene interrumpido el paso marítimo tras los recientes ataques a la infraestructura energética en Arabia Saudita y a embarcaciones comerciales.

Desde la región, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirmó que la vía navegable permanecerá cerrada hasta que Estados Unidos modifique sus posturas diplomáticas. Se pospuso una reunión clave en Omán entre representantes iraníes y países árabes del Golfo para negociar la reapertura del paso por donde circula cerca del 20 % del crudo mundial.

El alza sostenida en la materia prima impacta en las perspectivas económicas de Argentina. El incremento internacional frena la posibilidad de una rebaja a corto plazo en el precio de los combustibles en el surtidor local, un elemento que el gobierno nacional monitorea dentro de su esquema de reducción de la inflación.