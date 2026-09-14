El petróleo roza los U$S108 por la escalada bélica en Medio Oriente y cae la bolsa

El barril de petróleo cotizó en alza y rozó los U$S110 por la escalada en Irán anunció la apertura total del Estrecho de Ormuz y la incertidumbre en el sector tecnológico. Las bolsas internacionales registraron marcadas caídas arrastradas por este nuevo aumento.
El bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz es uno de los hechos que empujan a la inestabilidad financiera global. Irán anunció el derribo de un dron Predator del Ejército estadounidense sobre aguas del estrecho de Ormuz y elevó la sanción a más de 70 buques petroleros a los que se prohíbe el paso por las aguas del Golfo Pérsico.
Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de "quedarse" en Irán y "quedarse con el petróleo, como en Venezuela", También expresó que su país tiene recursos balísticos "ilimitados".
La nueva suba el petróleo
El barril de crudo Brent, valor de referencia para el mercado internacional y la industria local, avanzó un 3,4 % hasta situarse en torno a los U$S108,25, mientras el West Texas Intermediate (WTI) subió a U$S103,11. La escalada responde al conflicto geopolítico en el Golfo Pérsico, donde se mantiene interrumpido el paso marítimo tras los recientes ataques a la infraestructura energética en Arabia Saudita y a embarcaciones comerciales.
Desde la región, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirmó que la vía navegable permanecerá cerrada hasta que Estados Unidos modifique sus posturas diplomáticas. Se pospuso una reunión clave en Omán entre representantes iraníes y países árabes del Golfo para negociar la reapertura del paso por donde circula cerca del 20 % del crudo mundial.
El alza sostenida en la materia prima impacta en las perspectivas económicas de Argentina. El incremento internacional frena la posibilidad de una rebaja a corto plazo en el precio de los combustibles en el surtidor local, un elemento que el gobierno nacional monitorea dentro de su esquema de reducción de la inflación.
En pocas palabras
- Tensión geopolítica: el petróleo rozó los U$S108 por la escalada bélica entre Irán y EE.UU.
- Mercados: bolsas globales cayeron por la incertidumbre y el conflicto en el Golfo Pérsico.
- Comercio: bloqueo del estrecho de Ormuz afecta el 20% del crudo mundial.