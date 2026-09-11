Las relaciones de vecindad a lo largo de la cordillera volvieron a tensionarse tras unas polémicas declaraciones en el ámbito parlamentario trasandino. Javier Olivares Avendaño, periodista y diputado nacional de Chile y titular de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, lanzó una frase que generó inmediato repudio al cuestionar los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, lo que provocó un escándalo diplomático bilateral y mucho ruido en la región.
Quién es el periodista y diputado chileno que dijo "las Islas Malvinas son inglesas": provocó un escándalo
Un comunicador y legislador de Chile cuestionó la soberanía argentina en las Islas Malvinas y desató un tenso cruce en el Estrecho de Magallanes
Durante una intervención vinculada con los recientes contrapuntos diplomáticos por la navegación marítima en el sur, el legislador trazó un paralelismo directo entre ambos territorios: “Así como las Falklands son inglesas, el estrecho de Magallanes es chileno”, afirmó tajante el representante del Partido de la Gente.
Cruce diplomático y tensión por las Islas Malvinas y el Estrecho de Magallanes
El detonante de esta controversia se remonta a fines de agosto, cuando el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, aludió al paso austral como un espacio de "soberanía". Aquellas palabras provocaron el envío de una nota de protesta formal por parte de Santiago, donde la Cancillería remarcó que la jurisdicción chilena sobre la vía interoceánica es indiscutible y está respaldada por los tratados de 1881 y 1984.
Para desactivar el conflicto, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, se comunicó directamente con su par chileno, Fernando Barros Tocornal. Según precisaron desde la cartera de Defensa trasandina, Presti atribuyó los dichos de Valverde a "una confusión y desprolijidad", ratificando de manera categórica que el Gobierno de Javier Milei no pone en duda la soberanía de Chile sobre el paso marítimo.
A pesar de este gesto y del firme respaldo a los derechos argentinos sobre el archipiélago atlántico manifestado por la administración del presidente José Antonio Kast durante la reciente visita oficial de Milei a Santiago, la marejada política no se detuvo en el Congreso chileno.
En pocas palabras
- Diputado chileno: Javier Olivares Avendaño cuestionó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
- Tensión diplomática: declaraciones generaron repudio y un tenso cruce entre Argentina y Chile sobre soberanía marítima.
- Contexto regional: el legislador comparó la situación de las Malvinas con el Estrecho de Magallanes, desatando un escándalo.