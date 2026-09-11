Quién es el periodista y diputado chileno que dijo "las Islas Malvinas son inglesas": provocó un escándalo

Durante una intervención vinculada con los recientes contrapuntos diplomáticos por la navegación marítima en el sur, el legislador trazó un paralelismo directo entre ambos territorios: “Así como las Falklands son inglesas, el estrecho de Magallanes es chileno”, afirmó tajante el representante del Partido de la Gente.

Javier Olivares Avendaño, el diputado chileno que dijo que las Malvinas son inglesas. Foto: gentileza.

Cruce diplomático y tensión por las Islas Malvinas y el Estrecho de Magallanes

El detonante de esta controversia se remonta a fines de agosto, cuando el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, aludió al paso austral como un espacio de "soberanía". Aquellas palabras provocaron el envío de una nota de protesta formal por parte de Santiago, donde la Cancillería remarcó que la jurisdicción chilena sobre la vía interoceánica es indiscutible y está respaldada por los tratados de 1881 y 1984.