La Justicia frenó el decreto que le quitaba las regalías de Los Nihuiles a La Pampa

Sergio Ziliotto acusó a Mendoza de robarle el río Atuel y reclamó en la Justicia las regalías de Los Nihuiles. Foto: Cristian Morón

El conflicto por las regalías de Los Nihuiles

El origen del derecho que invoca La Pampa se remonta al decreto 1560/1973, que le otorgó la percepción de la mitad de las regalías que el Estado Nacional abonara a Mendoza por el emplazamiento del complejo hidroeléctrico sobre el río Atuel.

Posteriormente, el convenio interprovincial de 1992 estableció acuerdos vinculados con la transferencia del complejo y el pago de regalías a La Pampa. Según la presentación judicial, ese régimen fue incorporado a un acuerdo entre las provincias y la Nación, ratificado legislativamente y homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El nuevo decreto 982/2026, dictado por Javier Milei y celebrado por Alfredo Cornejo, dejó sin efecto lo dispuesto en el decreto de 1973. Ante esa modificación, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto acudió a la Justicia para pedir que se restableciera provisoriamente el esquema anterior.

El contrapunto entre Mendoza y La Pampa por las regalías de Los Nihuiles está lejos de terminar.

El juez advirtió sobre una pérdida económica para La Pampa

En los fundamentos de su decisión, Baric consideró que La Pampa acreditó, en esta etapa inicial del proceso, la existencia de un régimen jurídico que se mantuvo vigente durante décadas.

El magistrado sostuvo que el decreto nacional produjo una modificación inmediata y sustancial de ese régimen y que la medida podría entrar en conflicto con la autonomía provincial y con los derechos e intereses adquiridos por la provincia.

Uno de los puntos centrales del fallo es el perjuicio económico que podría generarse si el nuevo esquema comenzara a aplicarse. Según la resolución –y el decreto-, La Pampa dejará de percibir el 50% de las regalías que venía recibiendo, lo que representa una pérdida mensual para sus cuentas públicas.

El juez también señaló que una nueva concesión de Los Nihuiles con el pago total de las regalías hidroeléctricas a Mendoza haría casi imposible recuperar posteriormente la incorporación de La Pampa al reparto.

La cautelar no frena la actividad en Los Nihuiles

Según el fallo, la suspensión inmediata del decreto no obstaculiza la continuidad de la actividad hidroeléctrica ni del procedimiento concesional. La medida busca conservar provisoriamente la distribución de las regalías mientras se resuelve la controversia judicial.

Baric aclaró que la resolución no implica adelantar criterio sobre el fondo de la cuestión. La decisión tiene carácter provisional y puede ser revisada ante la aparición de nuevos elementos que modifiquen el contexto jurídico o fáctico del caso.