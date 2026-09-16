Nación rechazó la guía británica para empresas en las Malvinas y anunció nuevas sanciones

El canciller Pablo Quirno rechazó el guía británica para empresas que invierten en Malvinas.

Las medidas sancionatorias contra empresas en el proyecto Sea Lion

Las acciones dispuestas por las autoridades alcanzaron tanto a las firmas operadoras directas como a sus redes globales de suministros e inversores. Uno de los puntos de mayor discrepancia se focaliza en el proyecto petrolero Sea Lion, radicado en la Cuenca Malvinas Norte, encabezado por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Hasta la fecha, el Estado concretó diversas acciones legales vinculadas a las Islas Malvinas:

Se libraron 180 notas formales de advertencia sobre responsabilidad jurídica dirigidas a empresas y personas físicas en 30 países.

de advertencia sobre responsabilidad jurídica dirigidas a empresas y personas físicas en 30 países. Se mantienen en tramitación 60 expedientes de carácter administrativo.

de carácter administrativo. La Sindicatura General de la Nación impulsó tres denuncias judiciales de índole penal que involucran a diez firmas comerciales y a sus directivos.

El trasfondo diplomático del reclamo por la soberanía en las Islas Malvinas

El Poder Ejecutivo enmarca estas actuaciones procesales bajo los preceptos fijados en las Leyes 26.659 y 26.915, sumados al Decreto 868/2026. Estas normativas tipifican las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina como ilegales, aplicando severas prohibiciones para operar comercialmente dentro del territorio del país.

A pesar del endurecimiento en el control administrativo y judicial, las autoridades ratificaron la disposición permanente de la República a reanudar las tratativas de negociación bilateral con Londres. El objetivo manifestado de manera oficial consiste en dar pleno cumplimiento a los mandatos internacionales para hallar una resolución pacífica y definitiva a la controversia por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus áreas marítimas circundantes.