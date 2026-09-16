Nación rechazó la guía británica para empresas en las Malvinas y anunció nuevas sanciones

El gobierno nacional expresó su más enérgico repudio ante la reciente publicación de un documento oficial británico. La medida de Londres busca respaldar la presencia comercial en las Islas Malvinas y proteger a firmas operadoras en la región frente a las penalizaciones aplicadas por las autoridades argentinas.
La respuesta oficial contra la guía británica en las Islas Malvinas
A través de un comunicado emitido por la Cancillería, la administración nacional advirtió que ninguna disposición del Reino Unido puede invalidar la vigencia del marco legal vigente en la Argentina ni el derecho internacional. El Palacio San Martín enfatizó que mantendrá e intensificará el régimen de penalidades administrativas, civiles y penales contra aquellas entidades que exploten recursos en las Islas Malvinas sin la autorización correspondiente.
El documento elaborado por el gobierno británico afirma que la legislación nacional carece de jurisdicción sobre el archipiélago y ofrece respaldo diplomático a las compañías o proveedores ante posibles acciones judiciales. Desde la Cancillería señalaron que esta posición vulnera las resoluciones dictadas por las Naciones Unidas que instan a evitar modificaciones unilaterales en la zona en disputa por las Islas Malvinas.
Las medidas sancionatorias contra empresas en el proyecto Sea Lion
Las acciones dispuestas por las autoridades alcanzaron tanto a las firmas operadoras directas como a sus redes globales de suministros e inversores. Uno de los puntos de mayor discrepancia se focaliza en el proyecto petrolero Sea Lion, radicado en la Cuenca Malvinas Norte, encabezado por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
Hasta la fecha, el Estado concretó diversas acciones legales vinculadas a las Islas Malvinas:
- Se libraron 180 notas formales de advertencia sobre responsabilidad jurídica dirigidas a empresas y personas físicas en 30 países.
- Se mantienen en tramitación 60 expedientes de carácter administrativo.
- La Sindicatura General de la Nación impulsó tres denuncias judiciales de índole penal que involucran a diez firmas comerciales y a sus directivos.
El trasfondo diplomático del reclamo por la soberanía en las Islas Malvinas
El Poder Ejecutivo enmarca estas actuaciones procesales bajo los preceptos fijados en las Leyes 26.659 y 26.915, sumados al Decreto 868/2026. Estas normativas tipifican las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina como ilegales, aplicando severas prohibiciones para operar comercialmente dentro del territorio del país.
A pesar del endurecimiento en el control administrativo y judicial, las autoridades ratificaron la disposición permanente de la República a reanudar las tratativas de negociación bilateral con Londres. El objetivo manifestado de manera oficial consiste en dar pleno cumplimiento a los mandatos internacionales para hallar una resolución pacífica y definitiva a la controversia por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus áreas marítimas circundantes.
En pocas palabras
- Argentina rechaza: documento británico que protege a empresas hidrocarburíferas en las Malvinas.
- Sanciones y advertencias: Cancillería reafirma penalidades contra la explotación de recursos sin autorización.
- Diálogo pendiente: Nación ratifica disposición a negociar con Londres para resolver la disputa.