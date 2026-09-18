El CEO de YPF confirmó que la petrolera perforará otros 3 pozos en la Vaca Muerta mendocina

Para YPF, la porción de Vaca Muerta en Malargüe debería alcanzar un pico de producción en 2032, si los resultados de los pozos exploratorios terminan de confirmarlo

"Haremos 3 y (la petrolera) Quintana, que tiene otras áreas en Vaca Muerta, 2 más. O sea 5 pozos de un saque, en una campaña. Los primeros son nuestros y teóricamente deberían dar producción", precisó Marín en el encuentro que se hizo en el Hotel Hilton, donde participó de manera on line.

El potencial de Vaca Muerta en Mendoza

"Con mucha inteligencia Mendoza impulsa una ley incentivo con regalías variables, que está muy bien. Cuando con algo más chico competís con algo más grande, tenés que buscar un incentivo tal que se desarrolle lo tuyo antes", acotó.

A su criterio, con esa política el horizonte de explotación de petróleo no convencional en la llamada "lengua mendocina" de Vaca Muerta ya se proyecta al 2031. Y de ese modo alcanzar "un pico de producción" en el 2032.

"En general, las compañías van manejando y viendo riesgo político que en Argentina ha atrasado muchos desarrollos. Nosotros vamos muy rápido. Yo creo que los 2 pozos de exploración que hicimos sin tanto foco, deberían dar", indicó.

Para YPF, ahora el foco en Vaca Muerta cambió, y por eso la compañía contempla 2 horizontes diferentes. Por eso, Marín reconoció que prevé negociar con la Provincia nuevas condiciones de explotación del no convencional.

Alfredo Cornejo durante la cumbre de energía y petróleo en Mendoza. Foto: redes sociales

YPF y el financiamiento: "Tiene que ser en 24 meses"

En tal sentido, el CEO de la petrolera de bandera remarcó que el plan "debe avanzar rápido". Y que en función de los datos que se obtengan se replanteará el contexto de una eventual explotación del no convencional en Malargüe.

"Ahora se trabaja con mucho foco, veremos los resultados. Está dentro de nuestros proyectos para desarrollar y llegar al tipo de producción, y seguramente nos sentaremos con la provincia para acelerar como lo hicimos con Neuquén".

¿Qué plazos se fija YPF? Según Marín, "no hay que esperar, tiene que ser en 18, 24 meses. Esa es la propuesta", para lo cual se apoya en financiamiento del mercado de capitales, gracias a una ON (Obligación Negociable) de U$S2.000 millones.

Hasta entonces, la coyuntura mundial con el recrudecimiento del conflicto EEUU-Irán en Oriente Medio hizo saltar otra vez el precio del barril de petróleo arriba de los U$S100. Algo que, aunque eventual, beneficia los planes de YPF.

"Tomamos ventaja de algo que no es bueno, que son los precios altos por los conflictos, pero mejora la caja para acelerar cosas que pensábamos irían más lento", completó respecto a una inversión estimada en más de U$S25 millones.

Horacio Marín recibió este viernes al presidente Javier Milei en Compañía Mega en Bahía Blanca y recorrieron el nuevo tren de fraccionamiento de gas con una inversión de US$365 millones bajo el RIGI. Foto: redes sociales

Cornejo presentó las regalías móviles

En el mismo contexto y antes ejecutivos de unas 150 empresas, Cornejo destacó la ley que el Gobierno impulsa para promover las inversiones en petróleo no convencional.

La ministra de Energía, Jimena Latorre, presentó durante la mañana del viernes en la Legislatura un proyecto de reforma de la Ley 7.526 de Hidrocarburos destinado a actualizar una normativa de casi 2 décadas.

Al respecto, el gobernador señaló que el esquema contempla regalías e incentivos para premiar la inversión y el desarrollo de reservas no convencionales, junto a mayores exigencias ambientales y convivencia con proyectos mineros.

“Nadie firma estos contratos sin reglas que los sostengan en el tiempo con leyes que tengan alto consenso, como las que enviamos a la Legislatura y son aprobadas con amplias votaciones. Eso es todo lo que un Estado provincial puede ofrecer para el sector privado, y eso es lo que ofrecemos desde mi gobierno”, enfatizó el mandatario.