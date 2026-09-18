La petrolera vinculada a los Caputo sumó un área más en Mendoza y gana protagonismo en el mapa local

Lindero de piedra, una de las áreas petroleras que ya opera Hattrick Energy. La compañía buscará más petróleo en Mendoza.

La compañía no es nueva en la provincia. De hecho, en los últimos años fue ampliando su presencia hasta llegar a explotar dos bloques y a explorar otro par.

Quién es Hattrick Energy, la petrolera vinculada a los Caputo

Hattrick Energy es una compañía dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, con foco en la reactivación y capitalización de activos convencionales.

Eduardo Nicolás Marot es el presidente de la petrolera, mientras que Marcos y Matías Caputo, miembros de la familia del poderoso grupo empresarial, son parte de la estructura de administración de la empresa. El primero, además, tiene acciones preferidas.

Eduardo Nicolás Marot junto con la ministra Jimena Latorre en las áreas petroleras de Hattrick Energy.

Uno de sus principales activos de Hattrick en Mendoza es Lindero de Piedra, donde trabaja junto con la Empresa Mendocina de Energía (EMESA). Allí, Hattrick y EMESA declararon la comercialidad de la totalidad del área en 2023 y posteriormente avanzaron hacia una concesión de explotación por 25 años.

En 2024, además, Hattrick fue adjudicataria de Loma El Divisadero, otra concesión de explotación por 25 años, y de los permisos exploratorios de CN V y Malargüe.

La exploración de Atuel Sur

El objetivo ahora es determinar si en Atuel Exploración Sur existe o no un recurso hidrocarburífero comercialmente aprovechable.

Hattrick ya había realizado previamente un Acuerdo de Evaluación Técnica (TEA) sobre el área petrolera. De hecho, en su momento -2020- el Gobierno certificó una inversión de U$S 325.000 realizada por la compañía en el marco de ese acuerdo. Ese antecedente le otorgó a la petrolera un derecho de preferencia dentro del proceso licitatorio.

El programa comprometido para los primeros tres años contempla una serie de trabajos destinados a mejorar el conocimiento geológico del área.

Según informó el Gobierno, Hattrick deberá:

Reprocesar 300 kilómetros de sísmica 2D .

. Reprocesar 80 km² de sísmica 3D .

. Perforar y terminar un pozo exploratorio de 1.500 metros de profundidad.

El objetivo es obtener información sobre las características geológicas del subsuelo y determinar si existen acumulaciones de hidrocarburos que permitan avanzar posteriormente hacia una etapa de explotación.

Una vez cumplidas las obligaciones previstas para los 3 años de exploración, la empresa podrá solicitar un segundo período de 2 años con, como mínimo, un nuevo pozo exploratorio.

Otra área petrolera: Río Atuel quedó para PCR

La licitación también permitió adjudicar otra área ubicada en la misma zona. Se trata de Río Atuel, que quedó en manos de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR).

También es una empresa archiconocida en Mendoza: ya opera El Sosneado; Puesto Rojas, Cerro Mollar Oeste, Cerro Mollar Norte, La Brea y La Paloma-Cerro Alquitrán; Llancanelo y Llancanelo R.

Según la información difundida por el Ministerio de Energía y Ambiente, PCR comprometió U$S 3,6 millones durante el primer período de exploración de Río Atuel, sobre una superficie aproximada de 846,62 km2.

El programa contempla el reprocesamiento de información sísmica 2D y 3D, la perforación y terminación de un pozo exploratorio y trabajos de intervención sobre un pozo existente.

PCR había llegado al proceso con un antecedente propio: presentó una iniciativa privada para Río Atuel que posteriormente fue declarada de interés público por Mendoza. El decreto que abrió la licitación estableció para esa iniciativa una propuesta de casi U$S3 millones y reconoció a PCR como iniciadora.

Entre Río Atuel y Atuel Exploración Sur, las dos áreas abarcan más de 1.160 km2.

Mendoza busca volver a explorar petróleo

Las dos adjudicaciones forman parte de una estrategia provincial para recuperar el ritmo de exploración hidrocarburífera y generar nueva información sobre zonas donde todavía no está comprobado el potencial productivo.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó el interés empresario de ambas compañías antes de la licitación: “Estas dos áreas petroleras ya habían despertado interés concreto antes de la licitación. Hattrick había realizado un acuerdo de evaluación técnica en Atuel Exploración Sur y PCR había presentado una iniciativa privada para Río Atuel. El proceso permitió transformar ese interés en programas concretos de exploración e inversión”.

El director de Hidrocarburos, Lucas Erio, sostuvo que el petróleo convencional todavía tiene potencial por desarrollar en Mendoza.

Ya son 9 las áreas petroleras adjudicadas

Con Río Atuel y Atuel Exploración Sur, Mendoza llegó a 9 áreas petroleras adjudicadas dentro del proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional.