El dólar minorista cerró estable, con el mayorista y el blue en baja

En el circuito informal, el dólar blue bajó a $1.555 luego de haber subido en la víspera. Al mismo tiempo, el dólar tarjeta luego de un leve repunte finalizó vendiéndose a $2.003, incluido el recargo impositivo del 30%.

El Banco Central ralentizó el ritmo de compra de divisas pese a la baja del dólar mayorista.

Qué pasó con el dólar mayorista y las compras del BCRA

Con el bajón del dólar mayorista, terminó ubicándose a un 25,9% del techo de la banda cambiaria ($1.902,19) fijada por el Banco Central.

Por su parte, los financieros mostraron un comportamiento estable: el dólar MEP operó en $1.533,14 y el contado con liquidación (CCL) se posicionó en $1.596,52. Los contratos de dólar futuro también reflejaron bajas generalizadas: a diciembre ya cotiza a $1.602.

A pesar de que el ritmo de compras del Banco Central perdió fuerza en los últimos días por la menor oferta estacional del agro, la autoridad monetaria ya acumula alrededor de U$S14.000 millones en el año.

La cifra supera en un 40% su meta anual de U$S 10.000 millones y marca el segundo mejor registro para esta época desde 2003, solo superado por el desempeño de 2024.