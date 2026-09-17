El dólar minorista cerró estable, con el mayorista y el blue en baja

Tras la fuerte suba del miércoles, la mayor en lo que va de septiembre, el dólar mayorista volvió a retroceder y cerró la jornada en $1.510. No fue la única baja: también se retrajo el dólar blue hasta los $1.555, en contraposición al dólar minorista, que se mantuvo en $1.535.
Con este movimiento, la divisa mayorista acumula un leve avance de $1,5 en el mes y un 3,8% en lo que va de 2026. Y revirtió la suba del miércoles, la mayor en lo que va del mes de septiembre, durante una jornada de dinámica inversa.
En el mercado minorista el dólar promedió los $1.532,50 según el Banco Central (BCRA) luego de la suba del miércoles. Aunque en algunos bancos, como ICBC e Hipotecario, tocó un piso inferior ($1.530), y en otros terminó en $1.545.
En el circuito informal, el dólar blue bajó a $1.555 luego de haber subido en la víspera. Al mismo tiempo, el dólar tarjeta luego de un leve repunte finalizó vendiéndose a $2.003, incluido el recargo impositivo del 30%.
Qué pasó con el dólar mayorista y las compras del BCRA
Con el bajón del dólar mayorista, terminó ubicándose a un 25,9% del techo de la banda cambiaria ($1.902,19) fijada por el Banco Central.
Por su parte, los financieros mostraron un comportamiento estable: el dólar MEP operó en $1.533,14 y el contado con liquidación (CCL) se posicionó en $1.596,52. Los contratos de dólar futuro también reflejaron bajas generalizadas: a diciembre ya cotiza a $1.602.
A pesar de que el ritmo de compras del Banco Central perdió fuerza en los últimos días por la menor oferta estacional del agro, la autoridad monetaria ya acumula alrededor de U$S14.000 millones en el año.
La cifra supera en un 40% su meta anual de U$S 10.000 millones y marca el segundo mejor registro para esta época desde 2003, solo superado por el desempeño de 2024.
En pocas palabras
- Dólar minorista: se mantuvo estable en $1.535, sin modificaciones.
- Dólar mayorista y blue: ambos registraron bajas, cerrando a $1.510 y $1.555 respectivamente.
- BCRA: acumula U$S14.000 millones, superando su meta anual en un 40%.