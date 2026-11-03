El día de las elecciones en EE.UU. subieron el dólar y el riesgo país y cayeron bonos y acciones

Luego de superar su propio récord anual a fines de octubre, el riesgo país parece no tener techo

Por su parte, la inercia alcista también se hizo sentir en el dólar tarjeta. La cotización que incide en el pago de consumos en moneda extranjera y plataformas se acomodó 0,40% y así se acerca a los $2.049 con el recargo impositivo incluido.

Riesgo país en noviembre: un arranque meteórico

En medio de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el riesgo país de la Argentina volvió a tener un día volátil y cerró a 829 puntos. Venía de romper su récord del último año a fines de octubre.

Para el índice que elabora JPMorgan y determina la confianza y el costo del crédito para el país, representa un alza de 24 puntos. Esto es, 3% a lo largo del día, con lo cual en los primeros dos días de noviembre ya acumuló 5,3% en el mes y supera el 45% en lo que va del año.

Para los analistas, la cercanía de Javier Milei con su par estadounidense Donald Trump puede salirle caro al país en términos de financiamiento si el presidente del país del Norte pierde fuerza en el Congreso frente a la oposición, el Partido Demócrata.

Esto significa un riesgo para la ayuda financiera de más de U$S 20 mil millones que la administración Trump activó a través del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en octubre de 2025. Y le permitió a Milei surfear una crisis cambiaria y financiera en medio de los comicios legislativos en Argentina.

Qué pasó con bonos y acciones

La situación se hace sentir en los bonos soberanos de la deuda argentina, que registraron pérdidas de hasta 2% a lo largo del día. Un factor que incidió directamente en el alza el riesgo país argentino.

En tanto, las acciones que cotizan en Wall Street también operaron con caídas de hasta 4%, entre ellas las de Globant, Cresud (-3,1%) y Loma Negra (-1,7%).

Pese al contexto, en el plano local, el Merval avanzó 1,4% y la Bolsa porteña experimentó un desempeño mixto, con ganancias y pérdidas. Los mejores resultados fueron los de Transportadora Gas del Sur (4%) y Banco Macro (3,2%); del otro lado quedaron Transener (-1,7%) y Sociedad Comercial del Plata (-0,9%).

El dólar mayorista subió 0,36% ($5,50) para superar los $1.551, en medio de una mayor demanda. El monto de operaciones viene más bajo respecto de los meses anteriores, con 472,3 millones de dólares en otra jornada sin intervención del Banco Central (BCRA).