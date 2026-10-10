River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental y lo mandó al descenso

El León del Imperio suma 6 puntos y está último en la Zona B, en los promedios (tiene 0.393) y en la tabla anual.

River, que es dirigido por Leo Ponzio, llegaba a este compromiso tras tres semanas sin jugar. Su última presentación oficial había sido el 19 de septiembre, cuando cayó 2-1 en condición de local contra Huracán.

A los 5 minutos Driussi la abrió hacia la derecha, Correa metió un buen centro y Acuña la empujó al gol.

Un tiro de Pereyra fue atajado por Herrera.

Otro remate de Pereyra desde lejos se iba cerca del palo.

Una volea de Hesar llevaba peligro al arco defendido por Santiago Beltrán.

Galván exigía con una buena respuesta a Herrera.

Ya en el complemento un tiro libre de Driussi se iba por arriba del travesaño.

Andrada asistía a Galván, que metía un tiro cruzado. El elenco de Núñez no podía liquidar el encuentro.

Galván volvía a rematar y la pelota se iba lejos del travesaño.

Andrada tenía una muy clara y Herrera la atajaba abajo.

River obtuvo un triunfo importante.

Lo que viene para River

Tras jugar con el equipo cordobés, el Millonario visitará a Sarmiento el próximo miércoles a las 19, por el partido pendiente de la fecha 11 del certamen.