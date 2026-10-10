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Torneo Clausura

River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental y lo mandó al descenso

River venció a Estudiantes de Río Cuarto, este sábado en el estadio Monumental, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura y lo mandó al descenso

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Marcos Acuña grita con alma y vida el gol de River, que el ganó a Estudiantes de Río Cuarto.

Marcos Acuña grita con alma y vida el gol de River, que el ganó a Estudiantes de Río Cuarto.

River le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, este sábado en el estadio Monumental, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. Con este resultado el equipo cordobés perdió la categoría y jugará en la próxima temporada en la Primera Nacional.

Marcos Acuña marcó para el Millonario a los 5 minutos del primer tiempo.

&Aacute;ngel Correa es una pieza fundamental en River.

Ángel Correa es una pieza fundamental en River.

El equipo riverplatense acumula 16 unidades y está noveno a cinco del líder Argentinos Juniors. El Millo no pudo ingresar a la zona de clasificación a los playoffs en esta fecha tras el triunfo de Barracas ante Huracán. De todas maneras tiene un partido pendiente ante Sarmiento. En la tabla anual está octavo con 45 unidades en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

El León del Imperio suma 6 puntos y está último en la Zona B, en los promedios (tiene 0.393) y en la tabla anual.

River, que es dirigido por Leo Ponzio, llegaba a este compromiso tras tres semanas sin jugar. Su última presentación oficial había sido el 19 de septiembre, cuando cayó 2-1 en condición de local contra Huracán.

A los 5 minutos Driussi la abrió hacia la derecha, Correa metió un buen centro y Acuña la empujó al gol.

Un tiro de Pereyra fue atajado por Herrera.

Otro remate de Pereyra desde lejos se iba cerca del palo.

Una volea de Hesar llevaba peligro al arco defendido por Santiago Beltrán.

Galván exigía con una buena respuesta a Herrera.

Ya en el complemento un tiro libre de Driussi se iba por arriba del travesaño.

Andrada asistía a Galván, que metía un tiro cruzado. El elenco de Núñez no podía liquidar el encuentro.

Galván volvía a rematar y la pelota se iba lejos del travesaño.

Andrada tenía una muy clara y Herrera la atajaba abajo.

River obtuvo un triunfo importante.

Lo que viene para River

Tras jugar con el equipo cordobés, el Millonario visitará a Sarmiento el próximo miércoles a las 19, por el partido pendiente de la fecha 11 del certamen.

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