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Torneo Clausura

Alerta en River por dos jugadores que no terminaron el entrenamiento por molestias musculares

Dos futbolistas presentaron molestias y no terminaron el entrenamiento de River, en la previa del partido frente a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Clausura

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Ponzio planea el once de River para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, y evalúa a los jugadores a disposición.

Ponzio planea el once de River para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, y evalúa a los jugadores a disposición.

River volverá al ruedo en la Liga Profesional luego de 21 días de inactividad en la competencia. Por la fecha FIFA, el Millonario postergó su compromiso ante Sarmiento por la jornada 11 (debía jugarse el 7 de octubre) y por ello no tuvo actividad en todo lo que duró la ventana internacional de Selecciones.

Este sábado, el conjunto de Núñez recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, a partir de las 21.30, por la décimo segunda fecha del Torneo Clausura y, de cara a dicho compromiso, algunas alarmas se encendieron para el entrenador Leonardo Ponzio luego de la práctica.

Alarma en River

En la práctica que realizó el Millonario en Ezeiza este miércoles, tanto Sebastián Driussi como Francisco Ortega no pudieron completar los trabajos con el resto del grupo. En principio, ambos habrían sufrido una sobrecarga muscular, pero serán evaluados en las próximas horas para descartar lesiones que les impidan formar parte de la nómina ante el León del Imperio.

Driussi no termin&oacute; la pr&aacute;ctica de River por una sobrecarga muscular.

Driussi no terminó la práctica de River por una sobrecarga muscular.

River volverá a la acción con la aspiración de meterse en la zona de playoffs del Grupo B, de la que hoy se encuentra afuera por dos puntos (el último clasificado es Barracas Central con 15 puntos y el Millonario dispone de 13 unidades).

El sábado 19 de septiembre, contra Huracán, fue la última vez que River jugó por el Torneo Clausura. Por la triple fecha FIFA, el elenco de Núñez pidió postergar el compromiso ante Sarmiento de Junín, válido por la fecha 12 (debido a los convocados a sus Selecciones), y el mismo se trasladó al miércoles 14 de octubre.

Para la reanudación del campeonato, Ponzio sí recibió una buena noticia que fue el alta del mediocampista Aníbal Moreno, quien atravesaba complicaciones en la zona lumbar y evitó recaer en una hernia de disco tras largos trabajos de kinesiología.

El que no llegaría al encuentro por un desgarro es Thiago Almada, quien había sido convocado a la Selección argentina pero luego fue desafectado por Lionel Scaloni debido a los problemas físicos.

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