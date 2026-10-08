Alerta en River por dos jugadores que no terminaron el entrenamiento por molestias musculares

Driussi no terminó la práctica de River por una sobrecarga muscular.

River volverá a la acción con la aspiración de meterse en la zona de playoffs del Grupo B, de la que hoy se encuentra afuera por dos puntos (el último clasificado es Barracas Central con 15 puntos y el Millonario dispone de 13 unidades).

El sábado 19 de septiembre, contra Huracán, fue la última vez que River jugó por el Torneo Clausura. Por la triple fecha FIFA, el elenco de Núñez pidió postergar el compromiso ante Sarmiento de Junín, válido por la fecha 12 (debido a los convocados a sus Selecciones), y el mismo se trasladó al miércoles 14 de octubre.

Para la reanudación del campeonato, Ponzio sí recibió una buena noticia que fue el alta del mediocampista Aníbal Moreno, quien atravesaba complicaciones en la zona lumbar y evitó recaer en una hernia de disco tras largos trabajos de kinesiología.

El que no llegaría al encuentro por un desgarro es Thiago Almada, quien había sido convocado a la Selección argentina pero luego fue desafectado por Lionel Scaloni debido a los problemas físicos.