El papa León XIV ya está internado en Roma para someterse a una cirugía pulmonar

El estado de salud actual de Papa León XIV

A pesar de la intervención, la Santa Sede no ha anunciado cambios en la agenda papal, incluyendo su esperada gira por América Latina prevista para noviembre. El papa León XIV expresó su intención de cumplir con el itinerario, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Las autoridades del Vaticano comunicaron que se han cancelado todas las audiencias y compromisos oficiales hasta el 20 de octubre, medida que busca garantizar un reposo adecuado tras la operación. El pronóstico médico es alentador, incluso ante un posible escenario de malignidad, dada la detección temprana del nódulo.

Expectativa por la recuperación y la visita a Argentina

La operación se produce en un momento clave, a pocas semanas de su gira latinoamericana, que incluye una misa multitudinaria en Palermo y una reunión en Casa Rosada. Si bien los protocolos médicos recomiendan evitar viajes aéreos luego de cirugías torácicas, los tiempos podrían jugar a favor para mantener el cronograma.

Fieles y medios de comunicación aguardan con expectativa los partes médicos oficiales que se emitirán tras la cirugía para conocer la evolución del estado de salud del papa León XIV. El Pontífice, conocido por su buen estado físico y su afición al tenis, ya había manifestado su deseo de cumplir con su visita al país.