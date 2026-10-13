El papa León XIV ingresó al Policlínico Gemelli de Roma este martes para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo pulmonar. El procedimiento, detectado durante un control médico de rutina, se produce a menos de su visita programada a Argentina.
El papa León XIV ya está internado en Roma para someterse a una cirugía pulmonar
El papa León XIV ingresó este martes a un hospital Gamelli de Roma para someterse a una cirugía programada de extirpación de un nódulo pulmonar
La noticia había sido anticipada por el propio papa León XIV el domingo, quien explicó que el hallazgo se dio en una fase temprana y que seguiría las recomendaciones médicas. El Vaticano aseguró que el pronóstico es favorable y que la lesión no presentó síntomas particulares.
La cirugía, considerada de bajo riesgo por los especialistas, se realizará esta tarde bajo anestesia general. El líder de la Iglesia Católica se alojará en una suite exclusiva del hospital, equipada para su recuperación, que se estima durará aproximadamente una semana.
El estado de salud actual de Papa León XIV
A pesar de la intervención, la Santa Sede no ha anunciado cambios en la agenda papal, incluyendo su esperada gira por América Latina prevista para noviembre. El papa León XIV expresó su intención de cumplir con el itinerario, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
Las autoridades del Vaticano comunicaron que se han cancelado todas las audiencias y compromisos oficiales hasta el 20 de octubre, medida que busca garantizar un reposo adecuado tras la operación. El pronóstico médico es alentador, incluso ante un posible escenario de malignidad, dada la detección temprana del nódulo.
Expectativa por la recuperación y la visita a Argentina
La operación se produce en un momento clave, a pocas semanas de su gira latinoamericana, que incluye una misa multitudinaria en Palermo y una reunión en Casa Rosada. Si bien los protocolos médicos recomiendan evitar viajes aéreos luego de cirugías torácicas, los tiempos podrían jugar a favor para mantener el cronograma.
Fieles y medios de comunicación aguardan con expectativa los partes médicos oficiales que se emitirán tras la cirugía para conocer la evolución del estado de salud del papa León XIV. El Pontífice, conocido por su buen estado físico y su afición al tenis, ya había manifestado su deseo de cumplir con su visita al país.
Fuentes utilizadas
- Internaron al papa León XIV para extirparle un nódulo pulmonar
- El Papa León XIV llega al Hospital Gemelli de Roma en el que será operado de un nódulo pulmonar esta tarde
- Italia. El papa León XIV ingresó al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar
- Operan al papa León XIV para extirparle un nódulo pulmonar: cancelaron sus compromisos hasta la próxima semana
- La Voz En Vivo. "Opérenme ayer": el análisis médico de la intervención al Papa León XIV por un nódulo pulmonar
- Lo operan hoy. El papa León XIV ya está internado: le removerán un nódulo de pulmón
En pocas palabras
- Papa León XIV: fue internado en Roma para una cirugía de extirpación de un nódulo pulmonar.
- Procedimiento: la intervención, detectada en un control de rutina, se considera de bajo riesgo y se realizó bajo anestesia general.
- Agenda: a pesar de la operación, no se prevén cambios en su próxima gira, por Argentina y otros países de la región, en noviembre.