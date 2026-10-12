"Nos vemos pronto en Argentina", le dijo el papa León XIV a un obispo sanjuanino

Jorge Lozano, arzobispo de San Juan. Foto: Radio Rivadavia

El Papa será operado este martes

La visita de León XIV a la Argentina se llevará a cabo desde el 8 hasta el 11 de noviembre y permanecerá cuatro días entre la Ciudad de Buenos Aires, Luján, la localidad bonaerense de Claypole y la provincia de Córdoba.

Su viaje tendrá una duración total de 12 días e incluirá una escala previa en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre y, posteriormente, en Perú del 11 al 17: en el primero recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida, mientras que en el último, pasará por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Su paso por Perú presenta un fuerte lazo emocional para el Papa, ya que vivió allí durante más de 20 años como misionero.

Seis nuevas designaciones por la visita del papa León XIV: Esta gira pastoral que realizará León XIV, quien asumió el pontificado en mayo del año pasado, tiene como misión cumplir con el anhelo que le transmitió Francisco sobre visitar su país natal.