El papa León XIV mantiene sus compromisos oficiales en el Vaticano mientras se prepara para una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en uno de sus pulmones. Aunque la operación prevista para esta semana abrió interrogantes sobre su estado de salud, el pontífice manifestó su intención de viajar a la Argentina en noviembre y, hasta el momento, no se anunciaron modificaciones en el itinerario.
El papa León XIV mantiene su agenda antes de la operación y ratificó su intención de viajar a la Argentina
El Papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar. El Vaticano no anunció cambios en sus actividades y sigue en pie la visita prevista para noviembre
Según informó TN, la oficina de prensa del Vaticano no había cancelado las audiencias ni las celebraciones religiosas previstas para estos días. La intervención se realizaría en el Policlínico Gemelli de Roma y, de acuerdo con lo comunicado por el portavoz vaticano, Matteo Bruni, el tiempo estimado de hospitalización posterior sería de aproximadamente una semana.
La situación genera expectativa porque la gira apostólica por Sudamérica está programada para el 6 al 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. En el caso argentino, la visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
León XIV conserva sus actividades antes de la operación
La agenda del lunes 12 de octubre continúa vigente, con una audiencia prevista con integrantes del Circolo San Pietro, una organización vinculada con la diócesis de Roma. Tampoco se habían anunciado cancelaciones para los días siguientes.
El martes 13, en cambio, el calendario del pontífice no contempla actividades públicas. Se trata de una jornada que habitualmente dedica al descanso en Castel Gandolfo, por lo que surgieron versiones sobre la posibilidad de que ese día ingrese al hospital para someterse a la intervención.
El nódulo pulmonar fue detectado durante controles médicos recientes. Según explicó el propio papa León XIV, la lesión se encuentra en una fase muy inicial y está bien localizada. Los médicos consideraron conveniente realizar una intervención para extirparla.
La recuperación posterior será un factor central para determinar si el Papa puede cumplir con todos los compromisos de su agenda internacional. Entre las actividades previstas para las próximas semanas figura también un encuentro relacionado con la conferencia internacional Trazando nuevos mapas de esperanza, anunciado para el 22 de octubre.
León XIV ratificó su intención de viajar a la Argentina
Pese a la incertidumbre por la operación, el papa León XIV dejó un mensaje que alimentó las expectativas sobre su llegada a Sudamérica. Al saludar a fieles peruanos que participaron de una procesión en la Plaza de San Pedro, el pontífice agradeció las oraciones por la visita pastoral que tiene prevista.
El diario La Nación informó que el Papa confirmó su intención de viajar a la Argentina, donde permanecería entre el 8 y el 11 de noviembre. La gira también contempla actividades en Uruguay y Perú, en un recorrido programado entre el 6 y el 17 de ese mes.
En la Argentina, los preparativos para recibir al pontífice continúan de acuerdo con el cronograma previsto. Según informó Infobae, los operativos de organización, logística y seguridad no habían sido modificados tras conocerse el anuncio de la intervención quirúrgica.
La agenda argentina incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, una visita a la Basílica de Luján y un viaje a Córdoba. Entre los principales compromisos se encuentran encuentros institucionales, reuniones pastorales y celebraciones religiosas con participación de fieles.
Por ahora, no existe un anuncio oficial que confirme la suspensión o el cambio de fechas de la visita. La evolución del papa León XIV después de la operación será determinante para establecer si podrá concretar el recorrido según lo programado.
La expectativa está puesta en las próximas comunicaciones de la Santa Sede. Mientras tanto, tanto la agenda inmediata de León XIV como los preparativos para su llegada a la Argentina siguen vigentes, aunque el cumplimiento definitivo del viaje dependerá de su recuperación.
En pocas palabras
- Papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar detectado en etapa inicial.
- La agenda papal se mantiene sus actividades oficiales y viajes previstos a Sudamérica.
- Visita a Argentina: la gira está programada para noviembre, pendiente de su recuperación.