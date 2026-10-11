El presidente Javier Milei envió este domingo un mensaje de apoyo al papa León XIV, expresando su “afecto y mejores deseos” ante la inminente intervención quirúrgica a la que será sometido el Sumo Pontífice. La noticia sobre el nódulo pulmonar detectado al líder de la Iglesia Católica generó repercusión en Argentina, especialmente ante la proximidad de su visita apostólica al país prevista para noviembre.
Javier Milei expresó su apoyo al Papa León XIV ante su próxima intervención quirúrgica
El presidente Javier Milei expresó su apoyo y mejores deseos al papa León XIV ante la inminente intervención quirúrgica a la que será sometido la próxima semana
A través de su cuenta oficial en la red social X, Milei manifestó: “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”. El mandatario resaltó la esperanza de que el papa León XIV pueda “continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, un mensaje que resonó en la víspera de su gira programada por Uruguay, Argentina y Perú.
El Papa León XIV anunció su condición médica durante el rezo del Ángelus, detallando que se le detectó un “nódulo circunscrito en el pulmón” en una fase muy inicial. Según indicaron los especialistas, la operación para extirparlo está prevista para los primeros días de la próxima semana y requerirá una internación de aproximadamente siete días. La visita del Pontífice a Argentina, que incluye Buenos Aires, Córdoba y Luján, está programada para los primeros días de noviembre, y por el momento, el Vaticano no ha informado sobre modificaciones en la agenda oficial.
Javier Milei reitera su respaldo al Papa León XIV
El mandatario argentino, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para hacer llegar sus palabras de aliento al papa León XIV. El mensaje, difundido este domingo, resalta el afecto y los mejores deseos del Presidente ante la intervención quirúrgica. Milei enfatizó el acompañamiento de toda Argentina con afecto y oración, esperando una “pronta y completa recuperación” para el Sumo Pontífice. Las declaraciones del Presidente buscan transmitir un mensaje de unidad y esperanza, subrayando la importancia de la figura del Papa al frente de la Iglesia católica.
La publicación de Milei se dio poco después de que el Papa hiciera público el anuncio de su próxima operación. El papa León XIV explicó que la detección del nódulo se produjo durante controles médicos de rutina y que los especialistas consideraron oportuno intervenir. La situación médica del Santo Padre ha generado atención internacional, con fieles y líderes globales aguardando novedades sobre la evolución del procedimiento y su impacto en la agenda papal, especialmente en lo que respecta a su gira por Latinoamérica.
La operación y la salud del Papa León XIV
El papa León XIV se someterá a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial. La intervención está programada para los próximos días, y se estima que el Pontífice permanecerá internado aproximadamente una semana. Este procedimiento médico surge a pocas semanas de su anunciada visita apostólica a Sudamérica, que incluye Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Si bien el Vaticano aún no ha confirmado cambios en la agenda oficial, la evolución del Sumo Pontífice será clave para determinar si podrá cumplir con todas las actividades previstas, incluyendo su encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
El hallazgo del nódulo fue descripto como “circunscrito” y “bien localizado”, lo que los médicos consideraron oportuno extirpar. Los especialistas continuarán evaluando su estado de salud tras la intervención. La propia Iglesia argentina, a través del Episcopado, llamó a rezar por la salud del Papa. La expectativa sobre su recuperación se mantiene alta, dada la importancia de su visita pastoral a la región y su papel al frente de la Iglesia Católica.
Fuentes utilizadas
- El mensaje de Javier Milei al papa León XIV: “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud”
- "Toda la Argentina acompaña": las palabras de Milei al papa León XIV tras conocer el anuncio de su operación
- Apoyo al Papa . Milei se expresó sobre la salud de León XIV tras el anuncio de su cirugía: “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración”
En pocas palabras
- Milei apoya al Papa: el presidente Javier Milei envió un mensaje de apoyo y "afecto y mejores deseos" al papa León XIV ante su próxima intervención quirúrgica.
- Salud papal: se detectó un "nódulo circunscrito en el pulmón" al Sumo Pontífice, cuya operación está prevista para la próxima semana.
- Visita a Argentina: la cirugía se da previo a la visita apostólica del Papa a Sudamérica en noviembre, cuya agenda aún no se modifica.