Javier Milei expresó su apoyo al Papa León XIV ante su próxima intervención quirúrgica

El Papa León XIV tiene agendada una visita a la Argentina durante noviembre.

Javier Milei reitera su respaldo al Papa León XIV

El mandatario argentino, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para hacer llegar sus palabras de aliento al papa León XIV. El mensaje, difundido este domingo, resalta el afecto y los mejores deseos del Presidente ante la intervención quirúrgica. Milei enfatizó el acompañamiento de toda Argentina con afecto y oración, esperando una “pronta y completa recuperación” para el Sumo Pontífice. Las declaraciones del Presidente buscan transmitir un mensaje de unidad y esperanza, subrayando la importancia de la figura del Papa al frente de la Iglesia católica.

La publicación de Milei se dio poco después de que el Papa hiciera público el anuncio de su próxima operación. El papa León XIV explicó que la detección del nódulo se produjo durante controles médicos de rutina y que los especialistas consideraron oportuno intervenir. La situación médica del Santo Padre ha generado atención internacional, con fieles y líderes globales aguardando novedades sobre la evolución del procedimiento y su impacto en la agenda papal, especialmente en lo que respecta a su gira por Latinoamérica.

La operación y la salud del Papa León XIV

El papa León XIV se someterá a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial. La intervención está programada para los próximos días, y se estima que el Pontífice permanecerá internado aproximadamente una semana. Este procedimiento médico surge a pocas semanas de su anunciada visita apostólica a Sudamérica, que incluye Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Si bien el Vaticano aún no ha confirmado cambios en la agenda oficial, la evolución del Sumo Pontífice será clave para determinar si podrá cumplir con todas las actividades previstas, incluyendo su encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El hallazgo del nódulo fue descripto como “circunscrito” y “bien localizado”, lo que los médicos consideraron oportuno extirpar. Los especialistas continuarán evaluando su estado de salud tras la intervención. La propia Iglesia argentina, a través del Episcopado, llamó a rezar por la salud del Papa. La expectativa sobre su recuperación se mantiene alta, dada la importancia de su visita pastoral a la región y su papel al frente de la Iglesia Católica.