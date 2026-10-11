Una sorpresiva novedad conmocionó al mundo católico este domingo desde el Vaticano. Al finalizar el habitual rezo del Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV anunció ante los fieles que deberá someterse a una operación médica en los próximos días tras confirmarse la detección de un nódulo en uno de sus pulmones.
Qué se sabe de la salud del papa León XIV tras revelar que padece un nódulo pulmonar
El Santo Padre comunicó la noticia durante el rezo del Ángelus en el Palacio Apostólico. Los detalles del cuadro médico
El mensaje del Pontífice trajo tranquilidad respecto a su estado general de salud, aunque encendió de inmediato la atención en la previa de su visita a la Argentina. Según explicó el propio líder religioso, la anomalía fue hallada de manera fortuita a raíz de una serie de chequeos de rutina preventivos.
El estado de salud del papa León XIV y su operación
De acuerdo con lo informado por las autoridades médicas de la Santa Sede, el nódulo se encuentra en una etapa incipiente, bien delimitado y sin signos de expansión, lo que permite un abordaje quirúrgico programado sin urgencias inmediatas.
Ante todo esto, la intervención quirúrgica se concretará a comienzos de la presente semana para la extracción preventiva del nódulo y su posterior análisis.
Se estima que el papa León XIV permanecerá ingresado en el centro hospitalario durante aproximadamente siete días para garantizar una recuperación posoperatoria óptima.
Más allá de la preocupación, los profesionales a cargo remarcaron que el hallazgo precoz es una señal altamente positiva para el pronóstico general de su salud.
En principio, la visita del papa León XIV a la Argentina no corre peligro, aunque su evolución médica posterior será clave para confirmar los próximos pasos de su agenda.
Qué es un nódulo pulmonar
Un nódulo pulmonar es un pequeño crecimiento o lesión bien delimitada en el tejido del pulmón, cuyo tamaño suele ser menor a los tres centímetros de diámetro. En la gran mayoría de los casos, estas afecciones son asintomáticas y se detectan de manera incidental, como pasó con León XIV.
Mediante esta operación, los cirujanos buscan extirpar el tejido para estudiar sus características en detalle, prevenir cualquier complicación futura y asegurar un monitoreo médico completo
En pocas palabras
- Papa León XIV: anunció que será operado de un nódulo pulmonar tras el rezo del Ángelus.
- Salud: el nódulo fue detectado de forma fortuita en chequeos de rutina y está en etapa incipiente.
- Visita a Argentina: la operación no cancelaría su viaje, pero su evolución será clave para confirmarlo.