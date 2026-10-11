Qué se sabe de la salud del papa León XIV tras revelar que padece un nódulo pulmonar

Ante todo esto, la intervención quirúrgica se concretará a comienzos de la presente semana para la extracción preventiva del nódulo y su posterior análisis.

Se estima que el papa León XIV permanecerá ingresado en el centro hospitalario durante aproximadamente siete días para garantizar una recuperación posoperatoria óptima.

En principio, se estima que la operación podría ser realizada el próximo martes.

Más allá de la preocupación, los profesionales a cargo remarcaron que el hallazgo precoz es una señal altamente positiva para el pronóstico general de su salud.

En principio, la visita del papa León XIV a la Argentina no corre peligro, aunque su evolución médica posterior será clave para confirmar los próximos pasos de su agenda.

Qué es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es un pequeño crecimiento o lesión bien delimitada en el tejido del pulmón, cuyo tamaño suele ser menor a los tres centímetros de diámetro. En la gran mayoría de los casos, estas afecciones son asintomáticas y se detectan de manera incidental, como pasó con León XIV.

Mediante esta operación, los cirujanos buscan extirpar el tejido para estudiar sus características en detalle, prevenir cualquier complicación futura y asegurar un monitoreo médico completo