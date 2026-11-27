Si alguna vez circulaste por la concurrida rotonda del Puente Olive en el departamento de Godoy Cruz, seguro notaste el enorme movimiento de vehículos que transitan a diario por el lugar. Mendoza tiene lugares muy conocidos por su historia, paisaje o ruinas y el Puente Olive es uno de ellos, aunque poco se conoce de su origen.
Puente Olive: ¿por qué esta famosa rotonda mendocina se llama así?
Muy pocos vecinos y mendocinos conocen realmente de dónde surge la denominación tan popular de su nombre. La historia de este rincón urbano no comenzó con una moderna rotonda ni con la conocida imagen de la Virgen, sino con un trabajador emprendedor y un molino harinero que funcionaba en la zona hace casi dos siglos.
Resulta que a comienzos del siglo XIX llegó a la provincia de Mendoza un inmigrante francés llamado Pablo Olive, cuyo apellido original se escribía Olivé. En el año 1844, este hombre de trabajo compró una finca que incluía varias edificaciones y un gran molino, situado a unas once cuadras al sur de la antigua plaza de San Vicente. En aquellos tiempos, la zona del canal Zanjón era perfecta para la molienda porque llevaba un fuerte caudal de agua y permitía conectar la producción de trigo o maíz directamente con la industria.
Para trasladar diariamente los sacos de harina fabricados en su establecimiento hacia los mercados de distribución, Pablo Olive debía cruzar el cauce del canal ayudado por mulas cargadas. Sin embargo, la rutina comercial se complicó cuando una fuerte crecida y un aluvión destruyeron y se llevaron por completo la vieja pasarela que utilizaba para cruzar.
Ante lo ocurrido, el comerciante envió una carta al gobierno mendocino pidiendo que reconstruyeran el paso público, pero como las autoridades de Mendoza no tenían plata para los arreglos en ese momento, el propio Olive decidió pagar la obra con sus recursos y edificar un nuevo puente para no detener sus ventas.
Con los años, los pobladores comenzaron a nombrar aquel cruce como "Puente Olive" para ubicar el lugar y recordar al comerciante. Aunque el molino cerró hacia 1920 y la rotonda se construyó tiempo después, el nombre permaneció para siempre en la memoria de todos.
En pocas palabras
- Puente Olive: conocido por los mendocinos, su origen se remonta a casi dos siglos atrás.
- Origen del nombre: nombrado en honor a Pablo Olive, un inmigrante francés que construyó un puente para su molino.
- Historia del cruce: el puente fue financiado por Olive tras una crecida que destruyó el paso público original.