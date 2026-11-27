Puente Olive: ¿por qué esta famosa rotonda mendocina se llama así?

Muy pocos vecinos y mendocinos conocen realmente de dónde surge la denominación tan popular de su nombre. La historia de este rincón urbano no comenzó con una moderna rotonda ni con la conocida imagen de la Virgen, sino con un trabajador emprendedor y un molino harinero que funcionaba en la zona hace casi dos siglos.

Resulta que a comienzos del siglo XIX llegó a la provincia de Mendoza un inmigrante francés llamado Pablo Olive, cuyo apellido original se escribía Olivé. En el año 1844, este hombre de trabajo compró una finca que incluía varias edificaciones y un gran molino, situado a unas once cuadras al sur de la antigua plaza de San Vicente. En aquellos tiempos, la zona del canal Zanjón era perfecta para la molienda porque llevaba un fuerte caudal de agua y permitía conectar la producción de trigo o maíz directamente con la industria.