Los aceites de oliva mendocino son gran atracción en Europa. Foto: Gobierno de Mendoza

Los números del olivo en Mendoza y las obras en marcha

Para dimensionar el peso de la actividad en la matriz productiva local, el Ejecutivo repasó los principales indicadores del sector:

Superficie y producción: la provincia cuenta con más de 15.800 hectáreas cultivadas, unas 80.000 toneladas anuales de aceitunas y 40 almazaras .

la provincia cuenta con más de cultivadas, unas anuales de aceitunas y . Sello de calidad: en junio de 2022, el aceite de oliva mendocino obtuvo la primera Indicación Geográfica (IG) de América.

en junio de 2022, el aceite de oliva mendocino obtuvo la primera de América. Impacto turístico: actualmente hay 20 almazaras abiertas al turismo que reciben cerca de 122.000 visitantes al año, potenciadas por el programa Mendoza Oliva Bien (que nuclea 54 experiencias).

En materia de infraestructura, Cornejo recordó que con los fondos del Resarcimiento se financia la construcción del Museo Provincial de la Olivicultura y el Aceto Balsámico en Maipú, pensado para sumar un nuevo atractivo vinculado con la historia productiva local.

Gabriela Testa destacó que la alianza permitirá intercambiar buenas prácticas, impulsar capacitaciones e investigaciones y abrir nuevos mercados, apoyándose en la experiencia de una provincia que hoy cuenta con 230 bodegas abiertas al enoturismo. “El oleoturismo que ya es una realidad en Mendoza tiene un enorme potencial todavía por desarrollar”, señaló.

Una tienda olivícola mendocina. Foto: Gobierno de Mendoza

Acuerdo bilateral con Croacia

Más allá de la firma multilateral -cuya acta constitutiva recorrerá ahora los distintos países fundadores para completar su formalización-, Cornejo y el gobernador croata Boris Mileti suscribieron un memorándum de entendimiento entre Mendoza e Istria. El acuerdo apunta a profundizar los vínculos comerciales, técnicos y turísticos entre ambas regiones bajo criterios de sustentabilidad económica y ambiental.