Justo en el Día Mundial del Olivo, Mendoza encabezó la conformación de la Alianza Internacional de Oleoturismo, una red de cooperación integrada por 7 territorios de referencia: nuestra provincia, Jaén (España), Toscana (Italia), Provenza (Francia), Alentejo (Portugal), Istria (Croacia) e Izmir (Turquía).
El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, junto al gobernador de la región croata de Istria, Boris Mileti, y autoridades internacionales como Abderraouf Laajimi, director ejecutivo adjunto de Asuntos Operativos del Consejo Oleícola Internacional (COI). La coordinación de esta nueva red quedará en manos de Mendoza a través del Emetur, con el director de Desarrollo Turístico e Innovación, Marcelo Reynoso, al frente de la articulación.
Cornejo subrayó que el objetivo es trascender la etapa productiva e industrial para convertir al turismo en una nueva unidad de negocio capaz de atraer inversiones y generar empleo. “Queremos aprovechar todo el potencial económico de esta actividad, incorporando el turismo como una nueva unidad de negocio”, afirmó el mandatario, quien además comparó el desafío con el recorrido histórico de la vitivinicultura mendocina.
Los números del olivo en Mendoza y las obras en marcha
Para dimensionar el peso de la actividad en la matriz productiva local, el Ejecutivo repasó los principales indicadores del sector:
- Superficie y producción: la provincia cuenta con más de 15.800 hectáreas cultivadas, unas 80.000 toneladas anuales de aceitunas y 40 almazaras.
- Sello de calidad: en junio de 2022, el aceite de oliva mendocino obtuvo la primera Indicación Geográfica (IG) de América.
- Impacto turístico: actualmente hay 20 almazaras abiertas al turismo que reciben cerca de 122.000 visitantes al año, potenciadas por el programa Mendoza Oliva Bien (que nuclea 54 experiencias).
En materia de infraestructura, Cornejo recordó que con los fondos del Resarcimiento se financia la construcción del Museo Provincial de la Olivicultura y el Aceto Balsámico en Maipú, pensado para sumar un nuevo atractivo vinculado con la historia productiva local.
Gabriela Testa destacó que la alianza permitirá intercambiar buenas prácticas, impulsar capacitaciones e investigaciones y abrir nuevos mercados, apoyándose en la experiencia de una provincia que hoy cuenta con 230 bodegas abiertas al enoturismo. “El oleoturismo que ya es una realidad en Mendoza tiene un enorme potencial todavía por desarrollar”, señaló.
Acuerdo bilateral con Croacia
Más allá de la firma multilateral -cuya acta constitutiva recorrerá ahora los distintos países fundadores para completar su formalización-, Cornejo y el gobernador croata Boris Mileti suscribieron un memorándum de entendimiento entre Mendoza e Istria. El acuerdo apunta a profundizar los vínculos comerciales, técnicos y turísticos entre ambas regiones bajo criterios de sustentabilidad económica y ambiental.
En pocas palabras
- Mendoza lidera: creación de la Alianza Internacional de Oleoturismo con 6 regiones europeas.
- Objetivo económico: promover el turismo del aceite de oliva para atraer inversiones y generar empleo.
- Acuerdo bilateral: Mendoza y la región croata de Istria firmaron un memorándum de entendimiento para profundizar vínculos.