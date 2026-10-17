Feriados de noviembre 2026 en Argentina: cuándo son los próximos fines de semana largos

Noviembre de 2026 se presenta como un período atípico en el calendario laboral y turístico argentino, al acumular feriados, dos fines de semana largos de alcance federal y una serie de jornadas no laborables específicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
Feriado nacional y asuetos locales por la visita del papa León XIV
A través del Decreto 1103/2026, firmado por el presidente Javier Milei y los integrantes del Gabinete nacional, el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional la llegada de Su Santidad el papa León XIV a la República Argentina, programada para el domingo 8 de noviembre. No obstante, su salud ha puesto en duda su visita en los últimos días.
Con el fin de ordenar los operativos de seguridad, la logística de traslados y la circulación masiva de fieles, la normativa fijó un esquema escalonado de asuetos:
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino. Configura un fin de semana largo de tres días (sábado 7, domingo 8 y lunes 9) para la totalidad de la administración pública y el sector privado del país.
- Martes 10 de noviembre: feriado jurisdiccional aplicable exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado jurisdiccional que rige únicamente en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
Fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional
Poco después de la mitad de noviembre llegará el segundo descanso prolongado general. El Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre, cae viernes durante este año. Al tratarse de un feriado catalogado legalmente como "trasladable", la normativa vigente dispone su corrimiento al lunes 23 de noviembre.
De este modo, se conforma un nuevo fin de semana largo de tres jornadas (del sábado 21 al lunes 23 de noviembre) para el conjunto de los trabajadores del país.
La jornada recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845. En aquel acontecimiento militar, las fuerzas de la Confederación Argentina conducidas por Juan Manuel de Rosas y el general Lucio Mansilla resistieron la invasión de una escuadra naval anglo-francesa en aguas del río Paraná, constituyendo un hito de la defensa de la independencia y la soberanía fluvial argentina.
Calendario oficial: los feriados y días no laborables que restan en 2026
Con las modificaciones aprobadas por el Ejecutivo nacional, la grilla de días festivos para el cierre del año queda distribuida de la siguiente forma:
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país por la visita oficial del papa León XIV.
- Martes 10 de noviembre: asueto jurisdiccional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba por la visita papal.
- Miércoles 11 de noviembre: asueto jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires por la visita papal.
- Lunes 23 de noviembre: feriado nacional trasladable por el Día de la Soberanía Nacional (traslado del 20 de noviembre).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos (feriado puente).
- Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible por Navidad.
En pocas palabras
- Noviembre 2026: Dos fines de semana largos federales y asuetos jurisdiccionales en Argentina.
- Visita papal: Lunes 9 es feriado nacional; martes 10 asuetos en CABA y Córdoba; miércoles 11 en provincia de Buenos Aires.
- Día de la Soberanía: El feriado del 20 de noviembre se traslada al lunes 23, conformando un fin de semana largo.