Feriados de noviembre 2026 en Argentina: cuándo son los próximos fines de semana largos

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino. Configura un fin de semana largo de tres días (sábado 7, domingo 8 y lunes 9) para la totalidad de la administración pública y el sector privado del país.

en todo el territorio argentino. Configura un fin de semana largo de tres días (sábado 7, domingo 8 y lunes 9) para la totalidad de la administración pública y el sector privado del país. Martes 10 de noviembre: feriado jurisdiccional aplicable exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba .

feriado jurisdiccional aplicable exclusivamente en la y la . Miércoles 11 de noviembre: feriado jurisdiccional que rige únicamente en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional

Poco después de la mitad de noviembre llegará el segundo descanso prolongado general. El Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre, cae viernes durante este año. Al tratarse de un feriado catalogado legalmente como "trasladable", la normativa vigente dispone su corrimiento al lunes 23 de noviembre.

De este modo, se conforma un nuevo fin de semana largo de tres jornadas (del sábado 21 al lunes 23 de noviembre) para el conjunto de los trabajadores del país.

La jornada recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845. En aquel acontecimiento militar, las fuerzas de la Confederación Argentina conducidas por Juan Manuel de Rosas y el general Lucio Mansilla resistieron la invasión de una escuadra naval anglo-francesa en aguas del río Paraná, constituyendo un hito de la defensa de la independencia y la soberanía fluvial argentina.

Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Calendario oficial: los feriados y días no laborables que restan en 2026

Con las modificaciones aprobadas por el Ejecutivo nacional, la grilla de días festivos para el cierre del año queda distribuida de la siguiente forma: