El médico del papa afirmó que "no hay motivos para suspender la gira" por Sudamérica

El comunicado lleva la firma de Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica, que realizó la cirugía de pulmón al papa León XIV.

Se le había detectado un adenocarcinoma de pulmón, extirpándole el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Desde Sudamérica se mantiene la expectativa por la anunciada visita del Santo Padre para noviembre.

Domingo, el Angelus desde el Vaticano

Este domingo, el papa León XIV rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, informó el portal oficial Vatican News.

La vuelta del papa León XIV a la actividad aumenta las expectativas por la gira sudamericana organizada para noviembre, que incluye visitas a Argentina, Perú y Uruguay.

Todo dependerá de las recomendaciones de los médicos y especialmente de la decisión del Sumo Pontífice.

Lo extenso de dos viajes en avión desde Roma a Sudamérica y viceversa (27 horas en total) siembran dudas acerca de la posibilidad de que la gira sea reprogramada.

Qué dijo el médico del papa

Stefano Margaritora, el cirujano que operó al papa León XIV en el Policlínico Gemelli de Roma por un adenocarcinoma pulmonar, consideró que “no hay motivos clínicos” para que el Sumo Pontífice “no pueda realizar el viaje a Sudamérica”, previsto para el mes próximo y que incluye visitas a la Argentina, Uruguay y Perú.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, manifestó el catedrático.

En este sentido, precisó que León XIV “podría estar recuperado dentro de unos diez días más”, por lo que, según señaló, “en cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, al tiempo que lo calificó de “paciente ideal”.

“En el momento del alta hospitalaria, León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre eran completamente normales y la función cardíaca estaba en orden. La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno”, detalló Margaritora, en diálogo con Vatican News.

Además, sostuvo que el descubrimiento del adenocarcinoma pulmonar fue “absolutamente fortuito” porque “como siempre, por desgracia, sucede con frecuencia”, y explicó: “Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha. Esto es bastante normal, porque cuando se realizan pruebas radiológicas del abdomen, dado que el diafragma tiene una forma similar a la de un paracaídas, normalmente se visualizan las bases pulmonares”.

“Pero, desde luego, si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto”, añadió el director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica del Policlínico Agostino Gemelli IRCCS, quien agregó que la intervención quirúrgica se trató de un procedimiento de “rutina”.