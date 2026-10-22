"Argentina, allá vamos": el papa León XIV confirmó el viaje y se conocieron nuevos detalles de su salud

El papa León XIV vendrá a la Argentina. Foto: Noticias Argentinas

La agenda de León XIV en el Vaticano y los preparativos para su visita a la Argentina

Mostrando una rápida recuperación, el Pontífice encabezó el miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro. Además, este jueves participó de un encuentro con los asistentes al Congreso internacional sobre pastoral escolar y universitaria, organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Durante su alocución, alertó que “falsos maestros y mensajes engañosos prometen responder rápidamente a las preguntas de los jóvenes”, al tiempo que llamó a que las instituciones académicas católicas actúen como un refugio ante realidades como las "familias heridas, soledad digital, sentimientos de insuficiencia o temor ante un futuro que parece incierto".

En el plano nacional, las novedades sobre su estado de salud reavivan las gestiones para su esperado desembarco en el país. Fuentes del Gobierno argentino aseguraron que se mantienen los encuentros de trabajo con las autoridades vaticanas para definir la logística del viaje, remarcando que la Nación permanece "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa".

El papa León XIV visitará Buenos Aires y Córdoba entre el 8 y el 11de noviembre. Foto: archivo

Por su parte, en los círculos eclesiásticos se da por sentada su gira por Sudamérica, dado que las directivas de la Santa Sede dirigidas a los episcopados y gobiernos de la región no sufrieron interrupciones.

En ese sentido, fuentes ligadas al Gobierno nacional confiaron que hay "satisfacción" en la mesa chica de Milei que si hasta hace horas había un 30% de posibilidades de que León XIV visite Argentina, con las últimas noticias ese porcentaje subió a 70%.

"Argentina, allá vamos"... León XIV le respondió así a unos argentinos que lo saludaron hace algunas horas en la Plaza de San Pedro, lo que aumentaría aún más esos porcentajes.

Si todo se da como se espera, el papa León XIV llegará a nuestro país el 8 de noviembre y se quedará hasta el 11. Se presentará en la provincia de Córdoba. En Buenos Aires, estará en la Ciudad y en Luján. Es parte de la gira que incluye Uruguay y Perú.

Será feriado en Argentina el 9 de noviembre.