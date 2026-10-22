Gran parte de la República Argentina está a la expectativa de lo que ocurra con el papa León XIV, quien se sometió a una operación por un adenocarninoma pulmonar y enfrenta un exitoso proceso de recuperación. El Sumo Pontífice recibió el último parte médico en donde se precisan los detalles y, además, el Vaticano emitió un comunicado que ya recorrió el mundo. Además, el mismo León XIV lanzó una frase que comenzó a despejar todas las dudas para la alegría de los fieles.
"Argentina, allá vamos": el papa León XIV confirmó el viaje y se conocieron nuevos detalles de su salud
El papa León XIV le respondió así a unos argentinos que lo saludaron en Roma. Cuál es el panorama y cuándo vendría
En ese escrito oficial, la Santa Sede brindó precisiones sobre la evolución médica del papa León XIV tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 13 de octubre. Los análisis histológicos y de biología molecular sobre el material extraído confirmaron la presencia del adenocarcinoma y ratificaron que la patología se encontraba localizada.
El informe oficial lleva la firma del doctor Luigi Carbone, director de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y del profesor Stefano Margaritora, cirujano a cargo de la operación. Luego de concretarse la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, "una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional".
La agenda de León XIV en el Vaticano y los preparativos para su visita a la Argentina
Mostrando una rápida recuperación, el Pontífice encabezó el miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro. Además, este jueves participó de un encuentro con los asistentes al Congreso internacional sobre pastoral escolar y universitaria, organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación.
Durante su alocución, alertó que “falsos maestros y mensajes engañosos prometen responder rápidamente a las preguntas de los jóvenes”, al tiempo que llamó a que las instituciones académicas católicas actúen como un refugio ante realidades como las "familias heridas, soledad digital, sentimientos de insuficiencia o temor ante un futuro que parece incierto".
En el plano nacional, las novedades sobre su estado de salud reavivan las gestiones para su esperado desembarco en el país. Fuentes del Gobierno argentino aseguraron que se mantienen los encuentros de trabajo con las autoridades vaticanas para definir la logística del viaje, remarcando que la Nación permanece "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa".
Por su parte, en los círculos eclesiásticos se da por sentada su gira por Sudamérica, dado que las directivas de la Santa Sede dirigidas a los episcopados y gobiernos de la región no sufrieron interrupciones.
En ese sentido, fuentes ligadas al Gobierno nacional confiaron que hay "satisfacción" en la mesa chica de Milei que si hasta hace horas había un 30% de posibilidades de que León XIV visite Argentina, con las últimas noticias ese porcentaje subió a 70%.
"Argentina, allá vamos"... León XIV le respondió así a unos argentinos que lo saludaron hace algunas horas en la Plaza de San Pedro, lo que aumentaría aún más esos porcentajes.
Si todo se da como se espera, el papa León XIV llegará a nuestro país el 8 de noviembre y se quedará hasta el 11. Se presentará en la provincia de Córdoba. En Buenos Aires, estará en la Ciudad y en Luján. Es parte de la gira que incluye Uruguay y Perú.
Será feriado en Argentina el 9 de noviembre.
En pocas palabras
- Salud del Papa: el papa León XIV se recupera de una operación por adenocarcinoma pulmonar, con resultados positivos.
- Agenda Papal: encabezó la audiencia general y participó en un congreso, mostrando una rápida recuperación.
- Visita a Argentina: las posibilidades de su visita aumentaron al 70%, con fechas tentativas del 8 al 11 de noviembre.