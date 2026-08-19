Colocar aspirinas en el interior del lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para que sirve

Es la solución ideal para esas remeras blancas que, con el paso de los meses, han adquirido ese tono amarillento o grisáceo tan poco estético.

Esta es la solución para las manchas difíciles en la ropa blanca.

Pero no todo es estética. La aspirina destaca por su capacidad para eliminar las manchas más rebeldes, aquellas producidas por sudor, desodorante o incluso restos orgánicos.

Al no ser un blanqueador tan corrosivo como la lavandina o el cloro, permite tratar la ropa blanca sin deteriorar las fibras, prolongando la vida útil de tus prendas preferidas.

El paso a paso para aplicar el método

Para poner en marcha este truco, la precisión es fundamental. No se trata simplemente de arrojar la pastilla entera al tambor. El procedimiento recomendado es el siguiente:

Trituración estratégica: tritura entre 3 y 5 aspirinas comunes hasta convertirlas en un polvo fino. Evita las versiones efervescentes o aquellas que contengan otros aditivos saborizados.

tritura entre 3 y 5 aspirinas comunes hasta convertirlas en un polvo fino. Evita las versiones efervescentes o aquellas que contengan otros aditivos saborizados. Activación: disuelve el polvo en un poco de agua tibia. Este paso asegura que el componente activo penetre de forma uniforme en la carga de lavado.

disuelve el polvo en un poco de agua tibia. Este paso asegura que el componente activo penetre de forma uniforme en la carga de lavado. Aplicación: añade la mezcla directamente en el compartimento del detergente o en el tambor del lavarropas antes de iniciar el ciclo.

Vale la pena recordar que la efectividad del método aumenta significativamente si el lavado se realiza con agua tibia o caliente, ya que esto facilita la activación del ácido acetilsalicílico sobre el tejido.