Cuántas aspirinas colocar en el lavarropas para eliminar las manchas amarillas de la ropa

A pesar de utilizar ciclos largos en el lavarropas, y detergentes caros, es muy común que las remeras, sábanas y camisas terminen luciendo un tono grisáceo o con molestas aureolas amarillentas en la zona de las axilas y el cuello. No obstante, un truco casero viene a evitarlo.
La clave de este método disruptivo reside en un medicamento de uso frecuente en cualquier botiquín: la aspirina, que con sus propiedades puede dejar tu ropa blanca como si estuviese nueva.
Cuántas aspirinas usar y por qué funciona este truco
Lejos de los químicos corrosivos que debilitan las fibras textiles y amarillean las prendas con el paso del tiempo, los expertos en soluciones domésticas recomiendan introducir entre 3 y 5 pastillas de ácido acetilsalicílico (la aspirina común de toda la vida) trituradas previamente dentro del tambor del lavarropas junto con la ropa blanca.
Lo que sucede es que el ácido salicílico actúa penetrando profundamente en las tramas de la tela de la ropa, logrando disolver con eficacia los residuos orgánicos acumulados por el sudor corporal y los desodorantes.
Estos componentes son, precisamente, los principales responsables de que las prendas blancas pierdan su brillo natural y adquieran esa desagradable tonalidad percudida.
Cómo hacer este truco casero
Para ponerlo en práctica de forma correcta y evitar que queden pequeños fragmentos sólidos atrapados en los pliegues de la ropa, lo ideal es disolver las pastillas en un poco de agua tibia antes de verterlas en el electrodoméstico o asegurarse de pulverizarlas por completo.
Más allá de este innovador método, los especialistas aconsejan prestar especial atención a la temperatura del agua y a la separación correcta de las cargas antes de iniciar cualquier programa de lavado.
De esta manera, el lavarropas cumplirá su ciclo habitual de lavado y el resultado final sorprenderá a más de uno al ver las prendas relucientes, cuidadas y libres de productos agresivos.
En pocas palabras
- Aspirina para ropa blanca: un truco casero utiliza 3 a 5 pastillas trituradas en el lavarropas.
- Efectividad del ácido salicílico: disuelve residuos de sudor y desodorantes que amarillean las prendas.
- Aplicación y cuidado: disolver las pastillas en agua tibia antes de usarlas para un mejor resultado.