Cuántas aspirinas colocar en el lavarropas para eliminar las manchas amarillas de la ropa

Lo que sucede es que el ácido salicílico actúa penetrando profundamente en las tramas de la tela de la ropa, logrando disolver con eficacia los residuos orgánicos acumulados por el sudor corporal y los desodorantes.

Estos componentes son, precisamente, los principales responsables de que las prendas blancas pierdan su brillo natural y adquieran esa desagradable tonalidad percudida.

Cómo hacer este truco casero

Para ponerlo en práctica de forma correcta y evitar que queden pequeños fragmentos sólidos atrapados en los pliegues de la ropa, lo ideal es disolver las pastillas en un poco de agua tibia antes de verterlas en el electrodoméstico o asegurarse de pulverizarlas por completo.

Más allá de este innovador método, los especialistas aconsejan prestar especial atención a la temperatura del agua y a la separación correcta de las cargas antes de iniciar cualquier programa de lavado.

De esta manera, el lavarropas cumplirá su ciclo habitual de lavado y el resultado final sorprenderá a más de uno al ver las prendas relucientes, cuidadas y libres de productos agresivos.