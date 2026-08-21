El Ministerio de Producción e Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) abrieron los sobres de licitación para la compra de insumos que se usarán en la campaña 2026 de combate de Lobesia botrana o polilla de la vid. Es el último paso para encarar las acciones de protección sobre 130 mil hectáreas productivas.
Iscamen licitó la compra de insumos para iniciar la campaña 2026 contra la polilla de la vid
De la licitación participaron 13 empresas proveedoras de insumos como feromonas e insecticidas. La meta de reducción de la plaga que propone Iscamen este ciclo
Durante el acto de apertura de sobres para la adquisición de productos, herramientas y servicios fitosanitarios, se presentaron 13 empresas oferentes, una cifra superior a la de la campaña 2025-2026.
"Por segundo año consecutivo estamos realizando una licitación para iniciar la campaña contra la polilla de la vid. El año pasado se presentaron varias ofertas y este año hemos superado en número la cantidad de oferentes interesados en brindar este servicio", destacó el ministro Rodolfo Vargas Arizu.
El funcionario también resaltó el logro de haber reducido 70% la presión de la plaga (captura de insectos) sobre los viñedos de los distintos oasis productivos de Mendoza. Y aventuró que "este año esperamos mejores resultados".
El objetivo 2026-27 de la campaña anti-polilla de la vid
El plan operativo para la temporada 2026/2027 apunta a sostener y profundizar los logros alcanzados durante la campaña anterior. En este sentido, la meta principal es asegurar la continuidad de los servicios y entregas de insumos para resguardar la producción en todos los oasis vitivinícolas de Mendoza.
Según detalló José Orts, presidente del Iscamen, la planificación actual busca replicar un alcance de asistencia a más de 9.000 productores, en una superficie protegida de más de 130.000 hectáreas de vid.
"El operativo tiene tres aristas muy importantes: la primera es cuidar al productor, la segunda proteger el patrimonio fitosanitario de Mendoza y la tercera generar un buen producto para comercializarlo tanto en el mercado interno como externo", enfatizó José Orts, presidente del Iscamen.
El plan de combate será ejecutado técnicamente por el organismo y combinará acciones directas del Estado provincial con aplicaciones intraprediales que deberán realizar los propios productores en momentos estratégicos según la biología del insecto y la fenología del cultivo.
Las acciones combinadas para combatir a la Lobesia
Las herramientas y metodologías seleccionadas incluyen:
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Técnica de Confusión Sexual (TCS): instalación de bloques con difusores de feromonas sintéticas que dispersan el aroma en el ambiente, confundiendo a los machos e impidiendo que localicen a las hembras para el apareamiento.
Tratamientos aéreos con Banda Verde: aplicación mediante aeronaves en áreas aptas de los oasis Norte y Este, utilizando productos orgánicos de bajo impacto ambiental (Banda Verde / Categoría IV).
Drones aplicadores de alta precisión: para parcelas de menor superficie o zonas restringidas para el vuelo de aviones, se utilizarán drones con insumos compatibles con la producción orgánica.
Insumos para aplicaciones terrestres: entrega de insecticidas específicos de categoría IV a productores ubicados en sectores donde no es factible el tratamiento aéreo.
Feromonas pulverizables para la segunda generación: insumos asperjables mediante aviación o drones para controlar el segundo pico poblacional de la plaga.
Monitoreo continuo y prospección 2027/2028: adquisición de trampas e insumos para el seguimiento permanente en todos los oasis, garantizando la recolección de datos para evaluar resultados y diseñar las estrategias de la posterior temporada.
En pocas palabras
- Licitación de insumos: Iscamen realizó una licitación para adquirir insumos contra la polilla de la vid en Mendoza.
- Participación y objetivos: 13 empresas ofertaron, superando la campaña anterior, con la meta de proteger 130 mil hectáreas.
- Estrategias de control: se aplicarán técnicas como confusión sexual, tratamientos aéreos y drones para combatir la plaga.