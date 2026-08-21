Iscamen licitó la compra de insumos para iniciar la campaña 2026 contra la polilla de la vid

Iscamen y el Ministerio de Producción se plantearon una meta ambiciosa: reducir más del 70% la presión de la plaga sobre los viñedos

El funcionario también resaltó el logro de haber reducido 70% la presión de la plaga (captura de insectos) sobre los viñedos de los distintos oasis productivos de Mendoza. Y aventuró que "este año esperamos mejores resultados".

El objetivo 2026-27 de la campaña anti-polilla de la vid

El plan operativo para la temporada 2026/2027 apunta a sostener y profundizar los logros alcanzados durante la campaña anterior. En este sentido, la meta principal es asegurar la continuidad de los servicios y entregas de insumos para resguardar la producción en todos los oasis vitivinícolas de Mendoza.

Según detalló José Orts, presidente del Iscamen, la planificación actual busca replicar un alcance de asistencia a más de 9.000 productores, en una superficie protegida de más de 130.000 hectáreas de vid.

"El operativo tiene tres aristas muy importantes: la primera es cuidar al productor, la segunda proteger el patrimonio fitosanitario de Mendoza y la tercera generar un buen producto para comercializarlo tanto en el mercado interno como externo", enfatizó José Orts, presidente del Iscamen.

El plan de combate será ejecutado técnicamente por el organismo y combinará acciones directas del Estado provincial con aplicaciones intraprediales que deberán realizar los propios productores en momentos estratégicos según la biología del insecto y la fenología del cultivo.

Las acciones combinadas para combatir a la Lobesia

Las herramientas y metodologías seleccionadas incluyen:

Técnica de Confusión Sexual (TCS): instalación de bloques con difusores de feromonas sintéticas que dispersan el aroma en el ambiente, confundiendo a los machos e impidiendo que localicen a las hembras para el apareamiento.

Tratamientos aéreos con Banda Verde: aplicación mediante aeronaves en áreas aptas de los oasis Norte y Este, utilizando productos orgánicos de bajo impacto ambiental (Banda Verde / Categoría IV).

Drones aplicadores de alta precisión: para parcelas de menor superficie o zonas restringidas para el vuelo de aviones, se utilizarán drones con insumos compatibles con la producción orgánica.

Insumos para aplicaciones terrestres: entrega de insecticidas específicos de categoría IV a productores ubicados en sectores donde no es factible el tratamiento aéreo.

Feromonas pulverizables para la segunda generación: insumos asperjables mediante aviación o drones para controlar el segundo pico poblacional de la plaga.

Monitoreo continuo y prospección 2027/2028: adquisición de trampas e insumos para el seguimiento permanente en todos los oasis, garantizando la recolección de datos para evaluar resultados y diseñar las estrategias de la posterior temporada.