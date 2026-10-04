El foco de la exploración de cobre en Malargüe se mueve hacia el sur y muy cerca de la frontera con Chile

Una primera perforación marcada por el calendario de permisos

Kobrea es lo que en la industria se llama una junior: una compañía pequeña, que cotiza en la bolsa canadiense, no produce y depende de conseguir capital de inversores para buscar yacimientos. Con fondos levantados en el mercado encaró la Fase 1 de perforación en El Perdido, que amplió en marzo, actualizó en abril y cerró en mayo con la confirmación de un sistema de pórfido de cobre, oro y molibdeno. En febrero ya había reportado un gran cuerpo de brecha hidrotermal en la zona de Cuprum.

La elección de El Perdido respondió antes que nada al orden de los permisos. El proyecto formó parte de la primera tanda de MDMO aprobada por la provincia, mientras que El Destino integró la segunda y obtuvo sus permisos en diciembre de 2025, con la temporada ya en marcha y sin margen para planificar una campaña de perforación. Para Kobrea, El Destino también era un blanco atractivo, pero el permiso llegó más de un año después que el de El Perdido, y el capital disponible se volcó al único proyecto que estaba en condiciones de perforarse.

El Destino es un proyecto ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Chile y del Paso Pehuenche. Captura de Google Maps

Con dos opciones sobre la mesa, BHP eligió El Destino

El escenario de esta temporada es distinto. Por primera vez, Kobrea tiene los dos proyectos habilitados y un socio que pone el dinero. Los US$4 millones equivalen a cerca de un tercio de lo que hoy vale la empresa en bolsa y llegan sin que tenga que emitir acciones nuevas ni diluir a sus accionistas. Con esa posibilidad, la perforación financiada por BHP fue directo a El Destino, por encima de El Perdido, pese a que este último ya tiene un sistema porfírico confirmado.

El programa se ejecuta dentro de lo que la alianza define como Fase de Generación del Proyecto, y su diseño responde a la forma en que trabaja una major antes de comprometer inversiones mayores. Tiene dos capas. La primera abarca toda la propiedad con muestreos y distintos estudios en los 733 km², además de reconocimiento de nuevos blancos ya identificados y mapeo con muestreo de roca en los pórfidos conocidos. Son herramientas que permiten rastrear dónde puede haber un sistema mineralizado que todavía no aflora con claridad.

La segunda capa baja a blancos concretos. Habrá polarización inducida, geofísica y perforación diamantina en El Destino. James Hedalen, director ejecutivo de Kobrea, explicó que la aprobación permite iniciar "una temporada de trabajo de campo integral este verano" y definió a El Destino como uno de los objetivos prioritarios que identificaron los equipos técnicos. La elección del verano responde al calendario de la alta cordillera, donde las campañas se concentran en los meses sin nieve.

El proyecto El Perdido fue el primero en perforarse dentro del esquema de distritos en Mendoza, pero esta temporada no tiene destinado presupuesto para continuar con los sondajes.

El foco del distrito se mueve hacia El Destino

Respecto al proyecto El Perdido, no queda abandonado. Sigue en la cartera de Kobrea con un sistema porfírico confirmado y una campaña inicial como antecedente. Pero en la temporada que empieza, el único proyecto con perforación presupuestada es El Destino, y eso desplaza hacia allí la atención del distrito, considerando que -por ahora- no hay otros proyectos con posibilidades de hacer sondajes en el corto plazo.

El movimiento tiene efectos más allá de Kobrea. En exploración, los resultados de una perforación inciden de manera indirecta sobre las propiedades cercanas: un hallazgo mejora las expectativas geológicas de las áreas vecinas y puede darles valor, mientras que un resultado pobre tiende a restárselo. Mientras El Perdido fue el único proyecto con perforación, funcionó también como referencia para medir el potencial de su entorno. Con la campaña financiada por BHP en El Destino, ese punto de referencia se traslada, y son las propiedades que rodean a El Destino las que pueden ganar valor si la perforación arroja buenos resultados.

En ese entorno aparece un dato adicional. El Destino se ubica en el sector sur del distrito, cerca del límite con Chile y en las proximidades de El Seguro, el proyecto que la estatal Impulsa Mendoza vendió a Cerro Quebrado, empresa que también forma parte de BHP Group. El Perdido, en cambio, está en el extremo norte de MDMO. La campaña de esta temporada se desarrollará así en el mismo sector del distrito donde el grupo sumó otra presencia.