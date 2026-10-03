La minería exportó más de U$S15 por cada dólar que destinó a importar equipos e insumos en agosto

En un año que se perfila como récord para las exportaciones mineras argentinas, la minería aporta un dato que va más allá del volumen de ventas: cuántos dólares deja en el país por cada dólar que necesita gastar en el exterior. En agosto, los principales proyectos mineros importaron equipos, repuestos e insumos por U$S40 millones y exportaron por U$S626 millones. Es decir, cada dólar que salió para comprar afuera volvió multiplicado por más de 15.
El dato surge de los informes mensuales de la Secretaría de Minería de la Nación y llega en un momento en que la principal necesidad de la economía argentina sigue siendo la misma: conseguir dólares. Entre enero y agosto, las exportaciones mineras totales sumaron U$S6.059 millones, la cifra más alta de la historia para ese período. El monto es un 65,7% mayor que el del mismo tramo de 2025 y queda apenas por debajo de los U$S6.074 millones que el sector exportó en todo el año pasado. Con cuatro meses por delante, 2026 ya está prácticamente empatado con el mejor año completo de la minería argentina.
Entran más dólares que los que salen
La forma más simple de medir el aporte de un sector a la entrada de divisas es comparar lo que vende afuera con lo que compra afuera. Una actividad puede exportar mucho, pero si para hacerlo necesita importar casi lo mismo, el saldo que le queda al país es chico. En la minería, esa relación mejoró en el último año.
En los primeros ocho meses de 2026, por cada dólar importado, los principales proyectos mineros exportaron por encima de 14. En el mismo período de 2025, la relación era de poco más de 9 a 1.
La diferencia entre lo vendido y lo comprado deja un saldo a favor que también crece. En agosto, ese superávit fue de U$S586 millones, un 44,9% más que un año atrás. En el acumulado de enero a agosto llegó a U$S5.436 millones, un 73,5% más que en 2025 y más del doble del promedio de esos mismos meses entre 2010 y 2025.
Precios altos, el motor del récord
Buena parte de este salto se explica por los precios internacionales. En agosto, el oro exportado tuvo un valor un 31,5% más que un año antes, y la Secretaría atribuye ese aumento a la suba de la cotización. Lo mismo ocurrió con la plata, que creció 12,9%, y con el litio, que más que duplicó sus ventas del mismo mes de 2025 y marcó un récord para agosto.
La comparación entre lo que se cobra y lo que se envía lo muestra con claridad. En lo que va del año, el oro facturó un 42,8% más, aunque las cantidades exportadas cayeron casi un 25%. El litio multiplicó por casi tres sus ingresos, mientras que el volumen enviado creció 56,8%. El país vende menos oro y bastante más litio, pero cobra mucho más por ambos.
Ese contexto de precios es el que hoy potencia el efecto multiplicador. Los proyectos que ya producen no necesitan importar más para cobrar más por cada tonelada o cada onza que despachan.
El oro multiplica más
El multiplicador no es igual en todos los minerales. En los proyectos de oro y plata, que en su mayoría son operaciones maduras, cada dólar importado se convirtió en unos 30 dólares exportados en lo que va del año. En el litio, la relación es de entre 5 y 6 a 1.
La diferencia tiene que ver con la etapa de cada actividad. Los proyectos de litio que ya producen están ampliando su capacidad y hay cinco en construcción, lo que obliga a traer equipos e insumos del exterior. Por eso el litio explicó casi dos tercios de todas las importaciones del sector en agosto, aunque solo representó un cuarto de las exportaciones. Es una inversión que, si sigue el mismo camino que recorrieron los proyectos de oro, debería traducirse en un multiplicador más alto cuando esas obras entren en producción.
En agosto, el oro aportó US$404 millones de las exportaciones de los principales proyectos, el litio US$157 millones y la plata US$64 millones. Los principales compradores fueron Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur, que concentraron el 87% de las ventas mineras del mes.
Cinco provincias concentran los dólares
Los dólares de la minería salen de un mapa acotado. Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca explicaron el 98,1% de las exportaciones mineras del país entre enero y agosto. Santa Cruz encabeza con U$S2.360 millones, seguida por San Juan con U$S1.302 millones, Jujuy con U$S1.156 millones, Salta con U$S706 millones y Catamarca con U$S419 millones.
En esas provincias, la minería es directamente el corazón de su comercio exterior. Representa el 95,1% de lo que exporta Catamarca, el 88,3% de Jujuy, el 87,8% de Santa Cruz y el 87,6% de San Juan. En Salta, la proporción es del 62,1%.
Mendoza no figura entre las provincias que hoy generan esos dólares. Y el cobre, el mineral sobre el que se apoya buena parte de la expectativa de la región, todavía aparece solo del lado de las compras: un único proyecto cuprífero importó U$S3,6 millones en agosto, sin exportaciones registradas en la cartera. Es la etapa en la que estaba el litio hace pocos años, antes de empezar a devolver con creces cada dólar invertido.
En pocas palabras
- Minería: las exportaciones mineras alcanzan un récord histórico en 2026.
- Dólar: cada dólar exportado por los principales proyectos deja más de 15 para la economía argentina.
- Precios: la suba de precios internacionales, especialmente del oro y el litio, impulsa el crecimiento.