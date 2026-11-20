El riesgo país argentino saltó 135 unidades hasta los 1.070 puntos básicos, un pico no visto en 13 meses, en otra jornada de fuerte aversión al riesgo inversor. En sintonía, los bonos soberanos sufrieron una caída promedio del 4,6% en Wall Street. El dólar blue siguió su escalada de los últimos días, subió otros $35 este viernes y trepó a los $1.675 para la venta.
El riesgo país escaló a 1.070 puntos, los bonos argentinos cayeron y el dólar blue trepó a $1.675
El riesgo país registró un fuerte salto y alcanzó los 1070 puntos básicos, en una jornada donde los bonos argentinos sufrieron fuertes caídas en Wall Street.
El dólar oficial en las pizarras del Banco Nación quedó por encima de la barrera de los $1.600 para la punta vendedora ($1.612). Al igual que el paralelo, alcanzó un récord nominal en el último día de la semana.
Las cotizaciones financieras también registraron sus valores más elevados hasta el momento. En el caso del Contado con liquidación quedó en $1.794 y el dólar MEP se ubicó en $1.700,72. En este escenario, el dólar turista (para las compras en el exterior) cotizó a $2.095.
Paralelamente, el dólar mayorista marcó su máximo nivel al cotizar a $1.580, con un aumento del 1% en el día y del 3% en lo que va de noviembre. En esta oportunidad, el Banco Central no intervino en el mercado a pesar de un volumen de operaciones cercano a los 600 millones de dólares.
La deuda soberana en dólares continuó su tendencia negativa, con los títulos Globales (Ley NY) retrocediendo hasta más del 3% y los Bonares (Ley Argentina) cediendo hasta 2,8%. El índice de JP Morgan escaló un 14% hasta 1.071 unidades, reflejando el deterioro en las paridades de los bonos.
Cómo impacta la crisis en los bonos argentinos
Varios factores se combinan para presionar la caída de los precios de los bonos soberanos. Entre ellos, el sentimiento inversor adverso a nivel internacional, el estancamiento en la recomposición de reservas del BCRA, y el "ruido político" a 11 meses de las elecciones presidenciales crean un escenario negativo para la inversión en estos activos, argumentaron algunos economistas sobre el panorama actual.
Las dudas sobre el programa financiero del gobierno y las necesidades de financiamiento para 2027 también generaron inquietud en el mercado.
A esto se sumó la presión cambiaria, con una demanda de cobertura en dólares que amplía la brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras, como el contado con liquidación.
Qué pasa en Wall Street y los mercados globales
Este escenario de debilidad de los activos argentinos coincide con una ola de ventas en los mercados internacionales, especialmente en el sector tecnológico de Estados Unidos.
La incertidumbre se extendió a otros mercados, reforzando la búsqueda de activos considerados más seguros y exponiendo a los títulos de economías emergentes a una mayor aversión al riesgo.