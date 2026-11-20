El dólar blue se vendió este viernes a $1.675.

Paralelamente, el dólar mayorista marcó su máximo nivel al cotizar a $1.580, con un aumento del 1% en el día y del 3% en lo que va de noviembre. En esta oportunidad, el Banco Central no intervino en el mercado a pesar de un volumen de operaciones cercano a los 600 millones de dólares.

La deuda soberana en dólares continuó su tendencia negativa, con los títulos Globales (Ley NY) retrocediendo hasta más del 3% y los Bonares (Ley Argentina) cediendo hasta 2,8%. El índice de JP Morgan escaló un 14% hasta 1.071 unidades, reflejando el deterioro en las paridades de los bonos.

Cómo impacta la crisis en los bonos argentinos

Varios factores se combinan para presionar la caída de los precios de los bonos soberanos. Entre ellos, el sentimiento inversor adverso a nivel internacional, el estancamiento en la recomposición de reservas del BCRA, y el "ruido político" a 11 meses de las elecciones presidenciales crean un escenario negativo para la inversión en estos activos, argumentaron algunos economistas sobre el panorama actual.

Las dudas sobre el programa financiero del gobierno y las necesidades de financiamiento para 2027 también generaron inquietud en el mercado.

A esto se sumó la presión cambiaria, con una demanda de cobertura en dólares que amplía la brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras, como el contado con liquidación.

Qué pasa en Wall Street y los mercados globales

Este escenario de debilidad de los activos argentinos coincide con una ola de ventas en los mercados internacionales, especialmente en el sector tecnológico de Estados Unidos.

La incertidumbre se extendió a otros mercados, reforzando la búsqueda de activos considerados más seguros y exponiendo a los títulos de economías emergentes a una mayor aversión al riesgo.