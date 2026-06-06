Alex Arce sumó minutos en la goleada de la Selección de Paraguay ante Nicaragua

Sin embargo, la celebración en territorio guaraní se vio fuertemente empañada por la preocupante baja de su máxima figura, Julio Enciso. El atacante del Racing de Estrasburgo abandonó el terreno de juego entre lágrimas a los 25 minutos del primer tiempo debido a un fuerte dolor en su pierna derecha, dejando una enorme incertidumbre de cara al debut de la Albirroja en el Mundial 2026.

Goleada y preocupación para la Selección de Paraguay

El pueblo paraguayo preparó una verdadera fiesta para despedir al plantel que los representará a lo largo del Mundial 2026, el cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo de Gustavo Alfaro respondió dentro del campo de juego a la euforia que los fanáticos demostraron en las tribunas.

Selección de Paraguay

El festival paraguayo comenzó temprano, a los 17 minutos, cuando Alejandro Romero Gamarra cambió por gol un penal cometido sobre Antonio Sanabria, definiendo con sutileza.

La superioridad local se estiró antes del descanso gracias a un potente remate dentro del área de Miguel Almirón a los 41 minutos, el cual venció la resistencia del arquero Adonis Pineda.

La intensidad de la Selección de Paraguay no bajó en la segunda mitad. Ya con Alex Arce en cancha, Matías Galarza aprovechó un rebote para firmar el tercero de la noche. Minutos más tarde el juvenil Alexandro Maidana sentenció la goleada.

Arce Selección de Paraguay

Pese al gran funcionamiento colectivo, la cabeza de Gustavo Alfaro trabajará pensando en la recuperación de Enciso, un jugador clave para la Albirroja.

El calendario de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026

La Selección de Paraguay forma parte del Grupo D del Mundial 2026: