Se viene el Día de la Mujer Cervecera en Argentina: cuándo será y qué actividades habrá

La cerveza artesanal argentina incorporará desde este año una nueva fecha a su calendario. Se trata del Día de la Mujer Cervecera, una jornada destinada a reconocer el trabajo de las mujeres que participan en la producción, investigación, capacitación y gestión dentro de una actividad en crecimiento.
La celebración se realizará el primer sábado de septiembre de cada año. En 2026 será el sábado 5 de septiembre, con actividades organizadas en distintas cervecerías y espacios gastronómicos del país.
La iniciativa busca visibilizar el papel que tienen las mujeres en una industria que durante mucho tiempo estuvo asociada principalmente a los hombres. Sin embargo, su participación se remonta a los propios orígenes de la cerveza y actualmente se extiende a fábricas, laboratorios, bares, emprendimientos y proyectos de capacitación.
Una fecha con dos homenajes y una cerveza especial
La elección del primer sábado de septiembre tiene un doble significado. La fecha homenajea a Hildegarda de Bingen, abadesa alemana del siglo XII reconocida por haber documentado las propiedades del lúpulo y su utilización en la elaboración de cerveza.
También recuerda a María Fernández Preisegger, conocida como “La Galle”, referente argentina nacida en Daireaux. Fue docente, biotecnóloga y ambientalista, además de una de las pioneras en desarrollar una cerveza artesanal inclusiva sin TACC.
Durante la primera celebración habrá cocciones colaborativas, degustaciones y catas guiadas, presentaciones de nuevos estilos, cursos, talleres, visitas a fábricas y encuentros abiertos para difundir el trabajo femenino dentro del sector.
Como parte del lanzamiento también se elaboró una cerveza colaborativa estilo Grisette, una variedad histórica originaria de la región minera ubicada entre Bélgica y Francia. Se caracteriza por su bajo contenido alcohólico, alta carbonatación y notas herbales y cítricas. Será comercializada en latas y barriles durante la jornada.
Además de reconocer a quienes ya forman parte de la actividad, la propuesta apunta a promover una mayor incorporación de mujeres en puestos técnicos, de decisión y liderazgo.
El sector está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas. Según un relevamiento de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, siete de cada diez cervecerías producen menos de 10.000 litros mensuales, mientras que tres de cada cuatro comercializan directamente con el consumidor.
El informe también señala que el 74% de las cervecerías funciona con siete personas o menos, incluidos sus propios socios. La mayoría de estos emprendimientos nació entre 2013 y 2018.
En cuanto a las preferencias, las variedades Blonde, Golden y Pilsen lideran el consumo, seguidas por la American IPA, APA o Session IPA y las tradicionales Honey.
En pocas palabras
- Día de la Mujer Cervecera: se celebrará por primera vez el primer sábado de septiembre para reconocer el trabajo de las mujeres en la industria.
- Homenaje dual: la fecha conmemora a Hildegarda de Bingen y a la pionera argentina María Fernández Preisegger.
- Actividades y lanzamiento: habrá degustaciones, talleres y una cerveza colaborativa estilo Grisette para celebrar la ocasión.