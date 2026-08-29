Se viene el Día de la Mujer Cervecera en Argentina: cuándo será y qué actividades habrá

La cerveza artesanal tiene su festejo bien femenino en Argentina. Imagen ilustrativa.

Una fecha con dos homenajes y una cerveza especial

La elección del primer sábado de septiembre tiene un doble significado. La fecha homenajea a Hildegarda de Bingen, abadesa alemana del siglo XII reconocida por haber documentado las propiedades del lúpulo y su utilización en la elaboración de cerveza.

También recuerda a María Fernández Preisegger, conocida como “La Galle”, referente argentina nacida en Daireaux. Fue docente, biotecnóloga y ambientalista, además de una de las pioneras en desarrollar una cerveza artesanal inclusiva sin TACC.

Durante la primera celebración habrá cocciones colaborativas, degustaciones y catas guiadas, presentaciones de nuevos estilos, cursos, talleres, visitas a fábricas y encuentros abiertos para difundir el trabajo femenino dentro del sector.

Como parte del lanzamiento también se elaboró una cerveza colaborativa estilo Grisette, una variedad histórica originaria de la región minera ubicada entre Bélgica y Francia. Se caracteriza por su bajo contenido alcohólico, alta carbonatación y notas herbales y cítricas. Será comercializada en latas y barriles durante la jornada.

Una cerveza bien fría, irresistible. Imagen ilustrativa.

Además de reconocer a quienes ya forman parte de la actividad, la propuesta apunta a promover una mayor incorporación de mujeres en puestos técnicos, de decisión y liderazgo.

El sector está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas. Según un relevamiento de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, siete de cada diez cervecerías producen menos de 10.000 litros mensuales, mientras que tres de cada cuatro comercializan directamente con el consumidor.

El informe también señala que el 74% de las cervecerías funciona con siete personas o menos, incluidos sus propios socios. La mayoría de estos emprendimientos nació entre 2013 y 2018.

En cuanto a las preferencias, las variedades Blonde, Golden y Pilsen lideran el consumo, seguidas por la American IPA, APA o Session IPA y las tradicionales Honey.