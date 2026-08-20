Potus: por qué recomiendan rociar cerveza en sus hojas y cuáles son los beneficios

Más precisamente, la tendencia de aplicar cerveza en las hojas de este ejemplar despertó el interés de cientos de hogares que buscan alternativas económicas a los fertilizantes comerciales.

La cerveza puede ser altamente efectiva para las plantas de tu casa.

Los beneficios de aplicar cerveza en las hojas del potus

El éxito de este método radica en la composición de la cerveza, la cual contiene elementos que actúan de manera directa sobre la estructura superficial de la planta: