Cuáles son los mejores días de agosto para podar un árbol de naranjas, según el calendario lunar

El árbol de naranjas puede podarse en las fechas sugeridas por el calendario lunar.

Por ello, puede considerarse una fecha apropiada para realizar una poda moderada, especialmente en naranjos jóvenes, con el objetivo de equilibrar la copa y orientar su desarrollo.

En cambio, el 28 de agosto, durante la Luna llena, aparece como una de las fechas que el calendario lunar recomienda evitar para podar el árbol de naranjas. La creencia sostiene que durante esta fase la savia se concentra con mayor intensidad en las partes aéreas de la planta, por lo que realizar cortes podría favorecer una mayor pérdida de fluidos.

Cómo podar un árbol de naranjas sin dañar la planta

Para realizar una poda segura de este árbol cítrico, primero hay que utilizar herramientas limpias, afiladas y desinfectadas, ya que esto ayuda a reducir el riesgo de transmitir enfermedades. El objetivo principal debe ser eliminar ramas secas, dañadas, enfermas o que se crucen entre sí.

También conviene retirar algunos brotes que crecen hacia el interior de la copa, siempre evitando realizar una cantidad excesiva de cortes. Una poda demasiado intensa puede generar estrés y afectar el desarrollo del naranjo.

Aprendé a podar tu árbol de naranjas en pocos pasos.

Los cortes deben efectuarse de manera limpia, sin desgarrar la corteza. En ramas más gruesas, es recomendable trabajar con cuidado para evitar dañar el cuello de la rama o el tronco.

Por último, antes de podar conviene observar el estado general del árbol de naranjas y las condiciones climáticas. La salud del naranjo, el clima y la época de crecimiento son factores más importantes que la fase lunar para determinar si una poda resulta conveniente.